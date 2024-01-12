***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.01.2024 12:35
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2023 4.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 379.970,03 % 0,006673 % 0,021422 % 321,015382
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 411.893,15 % 0,0105 % 0,023222 % 221,161843
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4.757,25 % 0,010001 % 0,000268 % 2,681813
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8.356,38 % 0,0105 % 0,000471 % 4,486786
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 205.316,27 % 0,0105 % 0,011576 % 110,242864
TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 490.385,64 % 0,01 % 0,027647 % 276,473931
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.165.417,22 % 0,0105 % 0,065705 % 625,761092
ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 26.007,12 % 0,0105 % 0,001466 % 13,964309
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 191,5 % 0,01 % 0,000011 % 0,107965
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 744,94 % 0,0105 % 0,000042 % 0,399975
ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş. 63.528,17 % 0,010015 % 0,003582 % 35,762381
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31.855,38 % 0,00447 % 0,001796 % 40,178424
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10.594,15 % 0,0105 % 0,000597 % 5,688448
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 830,1 % 0,002997 % 0,000047 % 1,561433
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238957
BIST