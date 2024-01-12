***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Bildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalar2023 4.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 206.876,09 % 0,0105 % 0,066873 % 636,868995İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 300 % 0,002997 % 0,000097 % 3,236184FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 857.495,25 % 0,007035 % 0,277186 % 3.940,272454YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 20.189,54 % 0,01 % 0,006526 % 65,262879MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.143,38 % 0,00945 % 0,00037 % 3,911094MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 951,46 % 0,0105 % 0,000308 % 2,929018GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 10.597,61 % 0,0105 % 0,003426 % 32,625596YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 41.390,72 % 0,0105 % 0,01338 % 127,424135GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 59.973,78 % 0,0105 % 0,019387 % 184,634169ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş. 13.945,13 % 0,01 % 0,004508 % 45,077749ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 82.860,33 % 0,0105 % 0,026785 % 255,092226İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 536.210,05 % 0,006529 % 0,17333 % 2.654,940983OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29.055,92 % 0,01 % 0,009392 % 93,923546http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238958BIST