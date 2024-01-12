***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.01.2024 12:35
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2023 4.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6.950,62 % 0,0105 % 0,000921 % 8,771494
GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 1.649,19 % 0,0105 % 0,000219 % 2,081212
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.197,69 % 0,010499 % 0,000424 % 4,035765
ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş. 181,64 % 0,01 % 0,000024 % 0,240678
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 49.313,31 % 0,0105 % 0,006534 % 62,230998
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 303.032,93 % 0,002782 % 0,040154 % 1.443,411414
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.881,08 % 0,01 % 0,000249 % 2,492533
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.628,85 % 0,0105 % 0,000216 % 2,055553
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 343.105,02 % 0,001135 % 0,045463 % 4.004,141213
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238961
BIST