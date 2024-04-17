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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

17.04.2024 16:40
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri


***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )

Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

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yoktur
Bildirim İçeriği

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

2024 1.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 17.700,14 % 0,009994 % 0,005497 % 55,005518
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 501,91 % 0,000721 % 0,000156 % 21,634264
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10.178,64 % 0,0105 % 0,003161 % 30,105148
MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 14.516,94 % 0,0105 % 0,004509 % 42,936996



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273764


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BURCE 237,90 131.724.553 % 9,99  
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Paladyum 1.043,43 1.044,26 % 0,66  
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