***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
17.04.2024 16:48
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2024 1.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 13.636,75 % 0,01 % 0,002344 % 23,437283
MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 771,51 % 0,0105 % 0,000133 % 1,262852
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.497,44 % 0,01 % 0,000257 % 2,573639
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 16.195,64 % 0,01 % 0,002784 % 27,835209
ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş. 14.531,05 % 0,01 % 0,002497 % 24,974295
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 64.566,2 % 0,0105 % 0,011097 % 105,684713
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 19.338 % 0,0105 % 0,003324 % 31,654537
TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 22.111,97 % 0,0105 % 0,0038 % 36,193838
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 84.007,95 % 0,007647 % 0,014438 % 188,817041
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273793
BIST