***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
17.04.2024 16:56
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2024 1.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 178.811,88 % 0,010501 % 0,006414 % 61,085089
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 82.044,47 % 0,01 % 0,002943 % 29,430637
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 576.669,05 % 0,009538 % 0,020686 % 216,877814
ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş. 72.706,84 % 0,01 % 0,002608 % 26,081081
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 93.309,38 % 0,0105 % 0,003347 % 31,876488
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5.951,31 % 0,010498 % 0,000213 % 2,033619
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 11.738,31 % 0,01 % 0,000421 % 4,210674
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 140.464,49 % 0,010002 % 0,005039 % 50,378058
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 127.665,34 % 0,0105 % 0,00458 % 43,614608
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 37.484,35 % 0,007803 % 0,001345 % 17,232926
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 17.487,75 % 0,0105 % 0,000627 % 5,974406
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 58.156,27 % 0,01 % 0,002086 % 20,861562
ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 56.292,2 % 0,0105 % 0,002019 % 19,231325
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 94.546,08 % 0,0105 % 0,003392 % 32,300144
TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 78.093,5 % 0,0105 % 0,002801 % 26,67939
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273809
BIST