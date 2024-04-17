***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Bildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalar2024 1.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 45.489,62 % 0,0105 % 0,001407 % 13,401291İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 125.570,78 % 0,004764 % 0,003884 % 81,535538TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 60.121,42 % 0,0105 % 0,00186 % 17,711845OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 46.040,42 % 0,00619 % 0,001424 % 23,006689MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 162.179,86 % 0,010354 % 0,005017 % 48,452535ICBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER 1.319,66 % 0,010001 % 0,000041 % 0,408177ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 78.276,43 % 0,0105 % 0,002421 % 23,060334FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 428.891,24 % 0,009502 % 0,013267 % 139,627781ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş. 53.187,15 % 0,01 % 0,001645 % 16,452445ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 92.713,96 % 0,0105 % 0,002868 % 27,312718AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.012,53 % 0,0105 % 0,000031 % 0,298292İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 340.870,15 % 0,003664 % 0,010544 % 287,741369TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29.884,53 % 0,010001 % 0,000924 % 9,24337GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 71.258,3 % 0,0105 % 0,002204 % 20,992451HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 7.651,4 % 0,0105 % 0,000237 % 2,254112GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 1.852,32 % 0,0105 % 0,000057 % 0,545694YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31.226,3 % 0,01 % 0,000966 % 9,659268http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273823BIST