***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
17.04.2024 17:07
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2024 1.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 45.489,62 % 0,0105 % 0,001407 % 13,401291
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 125.570,78 % 0,004764 % 0,003884 % 81,535538
TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 60.121,42 % 0,0105 % 0,00186 % 17,711845
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 46.040,42 % 0,00619 % 0,001424 % 23,006689
MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 162.179,86 % 0,010354 % 0,005017 % 48,452535
ICBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER 1.319,66 % 0,010001 % 0,000041 % 0,408177
ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 78.276,43 % 0,0105 % 0,002421 % 23,060334
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 428.891,24 % 0,009502 % 0,013267 % 139,627781
ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş. 53.187,15 % 0,01 % 0,001645 % 16,452445
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 92.713,96 % 0,0105 % 0,002868 % 27,312718
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.012,53 % 0,0105 % 0,000031 % 0,298292
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 340.870,15 % 0,003664 % 0,010544 % 287,741369
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29.884,53 % 0,010001 % 0,000924 % 9,24337
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 71.258,3 % 0,0105 % 0,002204 % 20,992451
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 7.651,4 % 0,0105 % 0,000237 % 2,254112
GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 1.852,32 % 0,0105 % 0,000057 % 0,545694
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31.226,3 % 0,01 % 0,000966 % 9,659268
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273823
BIST