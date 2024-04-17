***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
17.04.2024 17:09
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2024 1.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.304,41 % 0,01 % 0,00009 % 0,901799
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 60.670,45 % 0,008799 % 0,002374 % 26,983423
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 177.164,89 % 0,0105 % 0,006933 % 66,029315
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 13.127,39 % 0,0105 % 0,000514 % 4,892584
ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş. 24.055,55 % 0,01 % 0,000941 % 9,413784
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 19.289,31 % 0,0105 % 0,000755 % 7,189133
TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 170.247,41 % 0,0105 % 0,006662 % 63,451282
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 278,62 % 0,0105 % 0,000011 % 0,103845
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4.911,14 % 0,010501 % 0,000192 % 1,830253
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 287.522,44 % 0,0105 % 0,011252 % 107,159727
ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 37.289,54 % 0,0105 % 0,001459 % 13,897829
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273843
BIST