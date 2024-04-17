***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Bildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalar2024 1.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.304,41 % 0,01 % 0,00009 % 0,901799İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 60.670,45 % 0,008799 % 0,002374 % 26,983423GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 177.164,89 % 0,0105 % 0,006933 % 66,029315HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 13.127,39 % 0,0105 % 0,000514 % 4,892584ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş. 24.055,55 % 0,01 % 0,000941 % 9,413784FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 19.289,31 % 0,0105 % 0,000755 % 7,189133TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 170.247,41 % 0,0105 % 0,006662 % 63,451282AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 278,62 % 0,0105 % 0,000011 % 0,103845ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4.911,14 % 0,010501 % 0,000192 % 1,830253ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 287.522,44 % 0,0105 % 0,011252 % 107,159727ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 37.289,54 % 0,0105 % 0,001459 % 13,897829http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273843BIST