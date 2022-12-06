***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
06.12.2022 09:02
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
05.12.2022 tarihinde 12.12.2022 vade ve %3,00 faiz oranı ile UVUKD Notu: TR A , KVUKD Notu: TR A2 derecelendirme notuna sahip İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş vasıtasıyla ters repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084570
BIST
10:164.945
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -12,95
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
4.953
En Düşük
4.910
10:1618,6393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,7010
En Düşük
18,6015
10:1619,5456
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0032
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,6388
En Düşük
19,5215
10:161.061,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,54
|Açılış
|: 1.061,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.064,56
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler10:14
|BARMA
|122,10
|11.615.984
|% 10,00
|
|RHEAG
|3,97
|3.427.953
|% 9,97
|
|OZSUB
|13,58
|2.986.527
|% 9,96
|
|KRDMA
|14,35
|12.670.103
|% 9,96
|
|KRDMB
|14,24
|9.461.882
|% 9,96
|
|SASA
|97,20
|259.024.590
|% -10,00
|
|ATSYH
|104,50
|663.784
|% -9,99
|
|KONTR
|126,30
|87.574.067
|% -9,98
|
|MIATK
|105,70
|13.656.980
|% -9,97
|
|YEOTK
|64,70
|25.440.078
|% -9,95
|
|KRDMD
|17,36
|1.734.337.315
|% 6,96
|
|EREGL
|43,10
|1.256.522.678
|% 1,56
|
|THYAO
|139,30
|998.139.766
|% 0,51
|
|TUPRS
|481,40
|393.961.399
|% 1,73
|
|ASELS
|49,68
|324.626.746
|% -0,20
|
|KRDMD
|17,36
|1.734.337.315
|% 6,96
|
|EKGYO
|7,28
|293.969.016
|% 0,14
|
|TSKB
|4,06
|148.757.738
|% 1,25
|
|ADESE
|1,92
|67.198.783
|% 3,78
|
|SKBNK
|2,68
|81.536.558
|% 0,37
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6369
|18,6414
|% 0,02
|
|Euro
|19,5344
|19,5446
|% -0,02
|
|Sterlin
|22,6317
|22,7452
|% 0,03
|
|Frank
|19,6530
|19,7713
|% -0,12
|
|Riyal
|4,9422
|4,9670
|% -0,01
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|3,49
|
|Altın Gr.
|1.059
|1.060
|0,93
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.115
|7.178
|10,00
|
|Yarım
|3.451
|3.509
|4,00
|
|Çeyrek
|1.731
|1.754
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,36
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|13,36
|13,38
|0,06
|
|B. Petrol
|83,35
|83,35
|0,67
|
Seans Raporu
10:14
daha fazla
-
10:27NATEN
Yüzde -5.49 oranında düşüşle 182.40 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 232 adet işlem
-
10:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, KOZAL, KOZAA
-
10:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, TUPRS, YKBNK
-
10:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 89 kaybederek (% -0.44 ) 4, 316
-
10:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, BARMA, KRDMA, RHEAG, EMNIS, OZSUB, KRDMB