***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
20.01.2023 20:08
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
BJD Fon için 20.01.2023 tarihinde 23.01.2023 vade ve %4,00 faiz oranı ile UVUKD Notu: TR A , KVUKD Notu: TR A2 derecelendirme notuna sahip İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş vasıtasıyla ters Repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103564
BIST
18:055.490
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 67,97
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.508
En Düşük
5.427
18:0518,8043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0159
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
18:0520,3957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0512
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
18:051.164,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -3,87
|Açılış
|: 1.164,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.161,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SDTTR
|110,20
|337.747.945
|% 9,98
|
|EYGYO
|20,06
|461.429.566
|% 9,98
|
|PKART
|28,64
|37.390.979
|% 9,98
|
|SOKE
|14,57
|27.353.485
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|4.332.905
|% 9,96
|
|ATSYH
|103,80
|4.031.984
|% -6,15
|
|ZOREN
|5,79
|801.066.530
|% -5,85
|
|KUVVA
|45,00
|3.284.235
|% -5,26
|
|ELITE
|41,62
|123.747.023
|% -5,24
|
|SANEL
|18,90
|20.937.209
|% -4,98
|
|THYAO
|152,90
|8.788.356.982
|% -1,10
|
|EREGL
|41,00
|7.379.312.050
|% 1,59
|
|PETKM
|18,71
|5.629.615.327
|% 3,66
|
|AKBNK
|18,71
|5.235.695.002
|% 6,37
|
|YKBNK
|10,17
|5.032.773.098
|% 4,85
|
|EKGYO
|8,63
|4.459.212.079
|% 2,37
|
|YKBNK
|10,17
|5.032.773.098
|% 4,85
|
|SKBNK
|2,96
|936.702.143
|% 3,86
|
|PETKM
|18,71
|5.629.615.327
|% 3,66
|
|AKBNK
|18,71
|5.235.695.002
|% 6,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7975
|18,8043
|% 0,08
|
|Euro
|20,3793
|20,3957
|% 0,25
|
|Sterlin
|23,1977
|23,3140
|% -0,05
|
|Frank
|20,3108
|20,4331
|% -0,64
|
|Riyal
|4,9944
|5,0194
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|-7,15
|
|Altın Gr.
|1.164
|1.164
|-4,22
|
|Cumhuriyet
|7.843
|7.962
|37,00
|
|Tam
|7.884
|7.950
|-38,00
|
|Yarım
|3.850
|3.890
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.925
|1.945
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,87
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,40
|14,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|87,18
|87,18
|1,02
|