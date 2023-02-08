***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
08.02.2023 18:52
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DVU Fon için 08.02.2023 tarihinde 10.02.2023 vade ve %4,00 faiz oranı ile UVUKD Notu: TR A , KVUKD Notu: TR A2 derecelendirme notuna sahip İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş vasıtasıyla Repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111564
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0039
|Açılış
|: 19,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0800
|
18,8329
En Düşük
18,8061
10:4220,1867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 20,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
20,1996
En Düşük
20,1179
10:421.135,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,27
|Açılış
|: 1.135,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.135,12
|
1.135,89
En Düşük
1.134,57
BIST En Aktif Hisseler10:42
|NUHCM
|124,00
|1.488
|% 8,77
|
|ONCSM
|91,90
|6.157
|% 7,55
|
|NIBAS
|16,36
|4.090
|% 3,94
|
|DIRIT
|5,65
|164
|% 2,73
|
|MMCAS
|4,75
|480
|% 2,15
|
|YEOTK
|48,60
|486
|% -10,00
|
|VKING
|32,76
|98
|% -10,00
|
|ULUUN
|23,40
|983
|% -10,00
|
|RUBNS
|18,56
|93
|% -9,99
|
|HEKTS
|25,04
|401
|% -9,99
|
|ISDMR
|33,36
|45.629.506
|% 0,00
|
|ARSAN
|8,00
|13.803.836
|% 0,00
|
|HATEK
|9,35
|4.076.251
|% 0,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% 0,00
|
|ROYAL
|6,80
|462.015
|% 0,00
|
|ARSAN
|8,00
|13.803.836
|% 0,00
|
|ISDMR
|33,36
|45.629.506
|% 0,00
|
|HATEK
|9,35
|4.076.251
|% 0,00
|
|KERVN
|0,72
|123.008
|% -5,26
|
|ROYAL
|6,80
|462.015
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8243
|18,8289
|% 0,01
|
|Euro
|20,1289
|20,1793
|% 0,00
|
|Sterlin
|22,6396
|22,7531
|% -0,07
|
|Frank
|20,3437
|20,4663
|% -0,10
|
|Riyal
|4,9983
|5,0234
|% -0,09
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.876
|-0,09
|
|Altın Gr.
|1.135
|1.135
|0,03
|
|Cumhuriyet
|7.673
|7.789
|21,00
|
|Tam
|7.700
|7.767
|1,00
|
|Yarım
|3.762
|3.800
|0,00
|
|Çeyrek
|1.881
|1.900
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,33
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,50
|13,51
|0,01
|
|B. Petrol
|85,11
|85,11
|1,42
|
Seans Raporu
10:42
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