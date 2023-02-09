***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )TürkçeBorsa Dışı Repo/Ters Repo SözleşmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiAçıklamalarVCG Fon için 08.02.2023 tarihinde 15.02.2023 vade ve %21.73 faiz oranı ile UVUKD Notu: TR AAA , KVUKD Notu: TR J1+ derecelendirme notuna sahip QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş vasıtasıyla Ters Repo işlemi yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112346BIST