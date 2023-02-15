***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
15.02.2023 17:50
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
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Açıklamalar
DVU Fon için 15.02.2023 tarihinde 21.02.2023 vade ve %4,00 faiz oranı ile UVUKD Notu: TR A , KVUKD Notu: TR A2 derecelendirme notuna sahip İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş vasıtasıyla Repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113594
BIST
18:054.950
En Yüksek
|Değişim
|: 9,88%
|| 445,13
|Açılış
|: 4.769
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.951
En Düşük
4.505
18:0518,8528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0182
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
19,1291
En Düşük
18,8009
18:0520,1287
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,1071
|Açılış
|: 20,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,5344
En Düşük
20,1080
18:051.111,71
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -11,83
|Açılış
|: 1.111,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,53
|
1.135,72
En Düşük
1.110,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHLGM
|0,99
|33.291.176
|% 10,00
|
|ERSU
|6,27
|16.261.533
|% 10,00
|
|TUKAS
|18,48
|109.502.938
|% 10,00
|
|ALMAD
|4,18
|13.807.446
|% 10,00
|
|BIMAS
|132,00
|692.729.347
|% 10,00
|
|FLAP
|10,94
|265.694.928
|% -9,96
|
|PCILT
|24,66
|61.044.045
|% -6,94
|
|RODRG
|78,00
|71.037.427
|% -5,97
|
|BEYAZ
|20,04
|83.266.099
|% -4,66
|
|CEOEM
|15,82
|90.022.969
|% -3,95
|
|THYAO
|139,90
|2.841.336.529
|% 9,98
|
|ASELS
|58,20
|2.691.255.078
|% 9,92
|
|KOZAL
|543,60
|1.826.354.949
|% 10,00
|
|PGSUS
|504,50
|1.349.859.523
|% 9,98
|
|ENKAI
|28,08
|1.339.105.115
|% 9,95
|
|ALBRK
|3,47
|574.990.037
|% 9,81
|
|AKGRT
|2,96
|434.333.957
|% 2,78
|
|BSOKE
|5,74
|659.025.855
|% -0,17
|
|YKBNK
|8,94
|780.477.717
|% 9,96
|
|GSRAY
|8,63
|727.507.307
|% 2,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8380
|18,8528
|% 0,10
|
|Euro
|20,1232
|20,1287
|% -0,53
|
|Sterlin
|22,5370
|22,6500
|% -1,43
|
|Frank
|20,2909
|20,4132
|% -0,32
|
|Riyal
|5,0091
|5,0343
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-22,23
|
|Altın Gr.
|1.111
|1.111
|-12,28
|
|Cumhuriyet
|7.517
|7.631
|-117,00
|
|Tam
|7.549
|7.612
|-106,00
|
|Yarım
|3.688
|3.725
|-51,00
|
|Çeyrek
|1.844
|1.862
|-26,00
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,60
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|13,05
|13,07
|-0,18
|
|B. Petrol
|84,92
|84,92
|-0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 496, 82 artarak (% 9.97 ) 5, 481
-
17:58
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, MACKO, AKPAZ
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, TCELL, BIMAS
-
17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 401, 34 artarak (% 9.96 ) 4, 430
-
17:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, TCELL, UZERB, QUAGR, GWIND, OTKAR, NUHCM, KCHOL, ZRGYO, DOKTA