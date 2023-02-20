***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
20.02.2023 18:12
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
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Açıklamalar
BJD Fon için 20.02.2023 tarihinde 21.02.2023 vade ve %4,00 faiz oranı ile UVUKD Notu: TR A , KVUKD Notu: TR A2 derecelendirme notuna sahip İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş vasıtasıyla Ters Repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115276
BIST
18:055.149
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 122,10
|Açılış
|: 5.052
|
|Önceki Kapanış
|: 5.027
|
5.173
En Düşük
5.014
18:0518,8588
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0033
|Açılış
|: 19,1730
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1350
|
18,9079
En Düşük
18,8103
18:0520,1645
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0093
|Açılış
|: 20,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4400
|
20,2059
En Düşük
20,0600
18:051.116,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,49
|Açılış
|: 1.116,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,06
|
1.120,85
En Düşük
1.113,77
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YKSLN
|11,99
|36.483.726
|% 10,00
|
|PCILT
|23,76
|19.408.354
|% 10,00
|
|ODAS
|7,48
|544.578.492
|% 10,00
|
|CIMSA
|144,10
|783.869.171
|% 10,00
|
|CMBTN
|741,70
|38.955.840
|% 10,00
|
|ONCSM
|76,30
|56.350.536
|% -9,06
|
|BRKO
|4,86
|6.166.355
|% -7,25
|
|BVSAN
|37,90
|697.409.400
|% -7,20
|
|IHAAS
|125,30
|47.459.677
|% -6,49
|
|KUVVA
|41,88
|894.781
|% -4,82
|
|EREGL
|49,32
|11.554.631.541
|% 9,26
|
|SISE
|47,50
|5.377.532.537
|% 5,79
|
|KRDMD
|22,80
|4.632.155.939
|% 9,93
|
|THYAO
|141,30
|4.261.091.703
|% 0,00
|
|TUPRS
|616,30
|3.532.179.590
|% -1,23
|
|EKGYO
|8,12
|2.655.003.645
|% 9,88
|
|EREGL
|49,32
|11.554.631.541
|% 9,26
|
|KRDMD
|22,80
|4.632.155.939
|% 9,93
|
|PETKM
|16,70
|2.559.109.629
|% 8,44
|
|AKBNK
|15,99
|2.403.492.755
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8607
|18,8643
|% 0,01
|
|Euro
|20,1577
|20,1644
|% -0,05
|
|Sterlin
|22,6281
|22,7416
|% -0,09
|
|Frank
|20,3501
|20,4727
|% 0,15
|
|Riyal
|5,0136
|5,0388
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|-0,81
|
|Altın Gr.
|1.116
|1.117
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|7.604
|7.719
|37,00
|
|Tam
|7.619
|7.678
|22,00
|
|Yarım
|3.722
|3.757
|11,00
|
|Çeyrek
|1.861
|1.879
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,74
|21,77
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,21
|13,22
|0,02
|
|B. Petrol
|83,84
|83,84
|0,84
|
Seans Raporu
18:05
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17:59OZKGY
Yüzde 6.50 oranında artışla 13.10 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 298, 797 adet işlem
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17:57KORDS
Yüzde 6.95 oranında artışla 76.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 422, 484 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 5, 146 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 36 üstünde . İşlem hacmi 69, 002.00 milyon TL de
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17:56CANTE
Yüzde 6.42 oranında artışla 65.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 031, 551 adet işlem