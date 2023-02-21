***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
21.02.2023 18:38
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
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Açıklamalar
DVU Fon için 21.02.2023 tarihinde 28.02.2023 vade ve %4,00 faiz oranı ile UVUKD Notu: TR A , KVUKD Notu: TR A2 derecelendirme notuna sahip İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş vasıtasıyla Repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115679
BIST
18:055.149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,46
|Açılış
|: 5.150
|
|Önceki Kapanış
|: 5.149
|
5.265
En Düşük
5.136
18:0518,8740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0119
|Açılış
|: 19,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1730
|
18,9994
En Düşük
18,8211
18:0520,1503
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0067
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4700
|
20,4591
En Düşük
20,0427
18:051.113,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,17
|Açılış
|: 1.113,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.116,89
|
1.125,13
En Düşük
1.110,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KRDMD
|25,08
|4.763.967.766
|% 10,00
|
|VKGYO
|4,73
|118.179.694
|% 10,00
|
|MRSHL
|685,40
|65.935.791
|% 10,00
|
|EYGYO
|16,72
|143.366.375
|% 10,00
|
|KONYA
|4.774,00
|90.115.385
|% 10,00
|
|VKING
|31,10
|20.287.116
|% -7,44
|
|YBTAS
|87.300,00
|2.422.399
|% -6,63
|
|SANEL
|14,45
|10.113.027
|% -6,47
|
|MEDTR
|31,10
|39.307.778
|% -6,33
|
|ONCSM
|71,95
|82.410.571
|% -5,70
|
|EREGL
|49,86
|12.882.343.194
|% 1,09
|
|KRDMD
|25,08
|4.763.967.766
|% 10,00
|
|SISE
|46,70
|4.683.860.362
|% -1,68
|
|THYAO
|137,50
|4.068.703.889
|% -2,69
|
|EKGYO
|8,93
|3.765.037.893
|% 9,98
|
|EKGYO
|8,93
|3.765.037.893
|% 9,98
|
|EREGL
|49,86
|12.882.343.194
|% 1,09
|
|KRDMD
|25,08
|4.763.967.766
|% 10,00
|
|PETKM
|17,08
|3.244.231.060
|% 2,28
|
|AKBNK
|15,90
|2.196.464.257
|% -0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8693
|18,8739
|% 0,06
|
|Euro
|20,1426
|20,1475
|% -0,05
|
|Sterlin
|22,8017
|22,9161
|% 0,72
|
|Frank
|20,2830
|20,4052
|% -0,34
|
|Riyal
|5,0159
|5,0410
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-4,60
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|-3,01
|
|Cumhuriyet
|7.609
|7.724
|5,00
|
|Tam
|7.635
|7.704
|25,00
|
|Yarım
|3.730
|3.770
|12,00
|
|Çeyrek
|1.865
|1.885
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,89
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|13,27
|13,28
|0,02
|
|B. Petrol
|82,92
|82,92
|-1,15
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YBTAS
Yüzde -3.74 oranında düşüşle 90, 000.00 lira fiyatla işlem gören hissede 14 adet işlem
-
17:58TUCLK
Yüzde 9.99 oranında artışla 34.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 021, 837 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 5, 168 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 36 üstünde . İşlem hacmi 75, 949.00 milyon TL de
-
17:57KRDMA
Yüzde 9.97 oranında artışla 23.60 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 307, 456 adet işlem
-
17:56TKNSA
Yüzde 4.50 oranında artışla 18.58 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 162, 079 adet işlem