***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
28.02.2023 18:35
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
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Açıklamalar
FYH Fon için 28.02.2023 tarihinde 07.03.2023 vade ve %4,00 faiz oranı ile UVUKD Notu: TR A , KVUKD Notu: TR A2 derecelendirme notuna sahip İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş vasıtasıyla Ters Repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117770
BIST
18:055.237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 39,89
|Açılış
|: 5.229
|
|Önceki Kapanış
|: 5.197
|
5.266
En Düşük
5.180
18:0518,8855
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0016
|Açılış
|: 19,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,9166
En Düşük
18,7946
18:0520,0287
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0099
|Açılış
|: 20,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,1035
En Düşük
19,9370
18:051.110,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,78
|Açılış
|: 1.110,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,53
|
1.110,46
En Düşük
1.096,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|52,80
|3.335.508
|% 10,00
|
|SELGD
|5,94
|2.857.302
|% 10,00
|
|PCILT
|31,28
|61.694.255
|% 9,99
|
|PRKME
|17,62
|48.131.798
|% 9,99
|
|KENT
|207,00
|3.447.395
|% 9,99
|
|METUR
|4,90
|53.313.609
|% -7,89
|
|FMIZP
|141,00
|40.650.029
|% -6,13
|
|MMCAS
|4,61
|184.681
|% -5,92
|
|EUYO
|5,24
|4.397.003
|% -5,92
|
|NIBAS
|22,92
|496.919.252
|% -5,52
|
|KRDMD
|22,54
|6.964.288.393
|% 2,64
|
|THYAO
|143,60
|6.513.675.927
|% 0,14
|
|OYAKC
|50,70
|5.713.552.627
|% 4,93
|
|EREGL
|44,10
|5.650.083.476
|% 0,14
|
|KOZAL
|24,46
|5.622.534.445
|% -0,65
|
|EKGYO
|8,39
|2.913.286.815
|% -1,76
|
|KRDMD
|22,54
|6.964.288.393
|% 2,64
|
|KOZAL
|24,46
|5.622.534.445
|% -0,65
|
|AKBNK
|17,50
|3.839.236.396
|% 1,04
|
|YKBNK
|10,01
|2.073.214.487
|% 1,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8785
|18,8838
|% -0,02
|
|Euro
|20,0161
|20,0248
|% -0,07
|
|Sterlin
|22,7601
|22,8743
|% 0,25
|
|Frank
|20,0597
|20,1805
|% -0,17
|
|Riyal
|5,0167
|5,0419
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|11,73
|
|Altın Gr.
|1.109
|1.109
|5,29
|
|Cumhuriyet
|7.438
|7.550
|-29,00
|
|Tam
|7.515
|7.591
|18,00
|
|Yarım
|3.672
|3.715
|9,00
|
|Çeyrek
|1.836
|1.857
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,92
|20,94
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|12,63
|12,65
|0,13
|
|B. Petrol
|83,62
|83,62
|1,58
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CIMSA
Yüzde -4.71 oranında düşüşle 121.50 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 314, 742 adet işlem
-
17:58GENTS
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 6.04 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 902, 424 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, KRDMD, TOASO
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 99 kaybederek (% -0.28 ) 4, 651
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKME, MEGAP, PCILT, PINSU, RODRG, SANKO, IDGYO, ALFAS, LINK, YAPRK