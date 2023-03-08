***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
08.03.2023 18:26
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
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Açıklamalar
GSE Fon için 08.03.2023 tarihinde 14.03.2023 vade ve %4,00 faiz oranı ile UVUKD Notu: TR A , KVUKD Notu: TR A2 derecelendirme notuna sahip İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş vasıtasıyla Repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121829
BIST
17:595.438
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 56,48
|Açılış
|: 5.379
|
|Önceki Kapanış
|: 5.382
|
5.442
En Düşük
5.341
17:5918,9451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0248
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1100
|
18,9927
En Düşük
18,8991
17:5919,9812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0211
|Açılış
|: 20,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
20,1342
En Düşük
19,8891
17:591.105,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,05
|Açılış
|: 1.105,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,74
|
1.110,91
En Düşük
1.100,64
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRKVY
|25,30
|61.597.755
|% 10,00
|
|LIDFA
|5,39
|87.612.243
|% 10,00
|
|SDTTR
|101,20
|411.372.350
|% 10,00
|
|POLTK
|1.683,50
|23.822.134
|% 10,00
|
|SOKE
|17,18
|530.484.412
|% 9,99
|
|ULUSE
|196,30
|241.273.378
|% -10,00
|
|DOAS
|142,20
|1.708.799.026
|% -10,00
|
|UZERB
|190,30
|5.204.148
|% -9,98
|
|RAYSG
|22,26
|23.779.064
|% -9,95
|
|ISKUR
|680.000,00
|680.000
|% -9,33
|
|AKBNK
|19,93
|6.407.006.220
|% 7,04
|
|ASTOR
|46,10
|6.345.817.513
|% -5,42
|
|ISCTR
|14,27
|5.652.728.045
|% 9,94
|
|YKBNK
|11,59
|5.463.364.582
|% 8,22
|
|EREGL
|43,02
|4.749.368.675
|% -2,93
|
|YKBNK
|11,59
|5.463.364.582
|% 8,22
|
|ISCTR
|14,27
|5.652.728.045
|% 9,94
|
|AKBNK
|19,93
|6.407.006.220
|% 7,04
|
|SKBNK
|2,69
|749.200.960
|% 3,46
|
|EKGYO
|8,11
|2.135.466.758
|% 0,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9381
|18,9434
|% 0,12
|
|Euro
|19,9804
|19,9888
|% 0,14
|
|Sterlin
|22,3620
|22,4741
|% 0,24
|
|Frank
|20,0515
|20,1723
|% 0,23
|
|Riyal
|5,0299
|5,0552
|% 0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|2,21
|
|Altın Gr.
|1.106
|1.106
|1,94
|
|Cumhuriyet
|7.491
|7.604
|-64,00
|
|Tam
|7.528
|7.596
|13,00
|
|Yarım
|3.678
|3.717
|6,00
|
|Çeyrek
|1.839
|1.859
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,06
|20,08
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,22
|-0,01
|
|B. Petrol
|82,50
|82,50
|-0,79
|