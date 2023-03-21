***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
21.03.2023 09:17
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
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Açıklamalar
SPA Fon için 20.03.2023 tarihinde 21.03.2023 vade ve %6,00 faiz oranı ile UVUKD Notu: TR A , KVUKD Notu: TR A2 derecelendirme notuna sahip İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş vasıtasıyla Repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126567
BIST
10:524.942
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -33,25
|Açılış
|: 4.986
|
|Önceki Kapanış
|: 4.975
|
5.001
En Düşük
4.923
10:5219,0267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0220
|Açılış
|: 19,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,0389
En Düşük
18,9846
10:5220,4314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0833
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4900
|
20,4655
En Düşük
20,3199
10:521.208,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,34
|Açılış
|: 1.208,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.209,66
|
1.214,03
En Düşük
1.205,85
BIST En Aktif Hisseler10:52
|AKFYE
|14,33
|2.279.058
|% 9,98
|
|ANELE
|5,87
|39.003.381
|% 9,93
|
|METRO
|2,05
|109.501.899
|% 7,89
|
|ONCSM
|119,00
|55.034.398
|% 7,50
|
|CLEBI
|581,50
|91.402.631
|% 6,56
|
|SDTTR
|123,60
|242.171.737
|% -7,21
|
|OZSUB
|17,75
|20.492.961
|% -6,53
|
|AVOD
|3,00
|38.465.566
|% -6,25
|
|ALFAS
|309,20
|228.958.665
|% -6,22
|
|EPLAS
|48,14
|14.039.711
|% -6,16
|
|ASTOR
|55,60
|1.932.386.327
|% -4,88
|
|GOKNR
|24,96
|1.460.645.839
|% 5,94
|
|THYAO
|124,50
|856.112.404
|% -1,27
|
|KOZAL
|21,10
|831.087.219
|% 1,05
|
|ISCTR
|14,11
|737.978.351
|% 0,79
|
|GOKNR
|24,96
|1.460.645.839
|% 5,94
|
|METRO
|2,05
|109.501.899
|% 7,89
|
|ISCTR
|14,11
|737.978.351
|% 0,79
|
|ADESE
|1,57
|61.077.131
|% 4,67
|
|KOZAL
|21,10
|831.087.219
|% 1,05
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0236
|19,0267
|% 0,12
|
|Euro
|20,4207
|20,4314
|% 0,41
|
|Sterlin
|23,2386
|23,3551
|% -0,15
|
|Frank
|20,3872
|20,5100
|% 0,03
|
|Riyal
|5,0484
|5,0737
|% 0,08
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.970
|1.971
|-8,44
|
|Altın Gr.
|1.207
|1.207
|-2,27
|
|Cumhuriyet
|8.109
|8.232
|-30,00
|
|Tam
|8.135
|8.227
|-15,00
|
|Yarım
|3.988
|4.026
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.994
|2.013
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,41
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|13,72
|13,74
|-0,05
|
|B. Petrol
|72,97
|72,97
|-0,82
|
Seans Raporu
10:52
daha fazla
-
11:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 01 kaybederek (% -0.53 ) 5, 431
-
11:07
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ASTOR, GOKNR, THYAO
-
11:07XU100
Endeks 4, 938 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 75 altında . İşlem hacmi 12, 203.00 milyon TL de
-
11:07ASTOR
Yüzde -4.88 oranında düşüşle 55.60 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 281, 861 adet işlem
-
11:06IHAAS
Yüzde -3.77 oranında düşüşle 127.50 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 887 adet işlem