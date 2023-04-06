***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
06.04.2023 18:04
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
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Açıklamalar
BJD Fon için 06.04.2023 tarihinde 11.04.2023 vade ve %3.50 faiz oranı ile UVUKD Notu: TR A , KVUKD Notu: TR A2 derecelendirme notuna sahip İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş vasıtasıyla Ters Repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132762
BIST
17:594.913
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -7,06
|Açılış
|: 4.920
|
|Önceki Kapanış
|: 4.920
|
4.970
En Düşük
4.891
17:5919,2588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0214
|Açılış
|: 19,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5950
|
19,2729
En Düşük
19,2167
17:5921,1665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1590
|Açılış
|: 21,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4300
|
21,1665
En Düşük
20,9548
17:591.244,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -5,82
|Açılış
|: 1.244,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,33
|
1.252,45
En Düşük
1.238,88
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ELITE
|13,64
|16.975.812
|% 10,00
|
|POLTK
|2.204,40
|36.393.972
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,15
|1.046.996
|% 10,00
|
|ALFAS
|343,60
|930.093.709
|% 9,99
|
|MARKA
|17,83
|15.424.537
|% 9,99
|
|ONCSM
|129,20
|145.730.195
|% -9,97
|
|DOGUB
|17,99
|44.673.986
|% -9,96
|
|AKFYE
|15,00
|3.846.496.227
|% -9,80
|
|INVEO
|24,50
|241.778.812
|% -9,06
|
|DGGYO
|33,00
|41.221.323
|% -8,33
|
|AKFYE
|15,00
|3.846.496.227
|% -9,80
|
|THYAO
|127,20
|3.680.090.543
|% 1,52
|
|ASTOR
|58,75
|3.021.279.776
|% 3,07
|
|EREGL
|34,84
|2.223.448.109
|% -1,64
|
|KOZAL
|21,40
|1.931.083.686
|% 0,56
|
|AKFYE
|15,00
|3.846.496.227
|% -9,80
|
|YYAPI
|2,88
|391.848.881
|% 7,06
|
|EKGYO
|6,41
|726.186.882
|% 0,47
|
|YKBNK
|9,71
|959.204.055
|% 0,94
|
|ISCTR
|11,97
|1.181.518.547
|% -1,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2536
|19,2588
|% 0,11
|
|Euro
|21,0973
|21,1665
|% 0,76
|
|Sterlin
|23,8805
|24,0003
|% -0,11
|
|Frank
|21,2054
|21,3331
|% 0,32
|
|Riyal
|5,1190
|5,1446
|% 0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.010
|2.010
|-10,51
|
|Altın Gr.
|1.244
|1.244
|-5,94
|
|Cumhuriyet
|8.444
|8.572
|-23,00
|
|Tam
|8.491
|8.563
|-13,00
|
|Yarım
|4.147
|4.190
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.073
|2.095
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,88
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|15,36
|15,38
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,96
|84,96
|-0,03
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59IZFAS
Yüzde -3.46 oranında düşüşle 6.13 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 253, 747 adet işlem
-
17:58SEKUR
Yüzde -3.72 oranında düşüşle 16.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 065, 299 adet işlem
-
17:57DERIM
Yüzde -4.95 oranında düşüşle 9.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 636, 418 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, FROTO, THYAO
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 27 kaybederek (% -0.28 ) 4, 410