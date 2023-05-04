***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
04.05.2023 10:26
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
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Açıklamalar
SPA
Fon için 03.05.2023 tarihinde 09.05.2023 vade ve %4.50 faiz oranı ile UVUKD Notu: TR A , KVUKD Notu: TR A2 derecelendirme notuna sahip İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş vasıtasıyla Repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146657
BIST
12:434.563
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 77,18
|Açılış
|: 4.470
|
|Önceki Kapanış
|: 4.486
|
4.578
En Düşük
4.470
12:4319,4871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0188
|Açılış
|: 20,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
19,4954
En Düşük
19,4503
12:4321,5768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0440
|Açılış
|: 22,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3000
|
21,7061
En Düşük
21,5153
12:431.276,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,66
|Açılış
|: 1.276,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.275,51
|
1.302,54
En Düşük
1.271,71
BIST En Aktif Hisseler12:41
|POLTK
|2.330,50
|21.460.597
|% 9,98
|
|ASUZU
|136,80
|31.920.070
|% 9,97
|
|GRTRK
|31,12
|35.024.377
|% 9,96
|
|NATEN
|138,00
|46.884.689
|% 9,96
|
|AZTEK
|22,10
|59.306.016
|% 9,95
|
|VKING
|25,46
|559.356
|% -8,48
|
|KUVVA
|32,90
|152.557
|% -8,10
|
|IHAAS
|158,30
|7.627.313
|% -6,61
|
|DIRIT
|5,11
|14.599
|% -5,37
|
|SAMAT
|22,50
|19.922.014
|% -4,01
|
|THYAO
|129,40
|1.972.234.584
|% 0,15
|
|KOZAL
|17,18
|1.588.100.258
|% 5,01
|
|EUPWR
|78,75
|1.314.856.251
|% 0,38
|
|EREGL
|31,30
|1.070.403.144
|% 0,00
|
|TUPRS
|69,10
|1.056.863.381
|% 0,14
|
|KOZAL
|17,18
|1.588.100.258
|% 5,01
|
|EKGYO
|5,59
|356.806.543
|% 1,08
|
|ISCTR
|10,78
|405.455.279
|% 1,70
|
|YKBNK
|9,49
|355.591.530
|% 0,96
|
|EREGL
|31,30
|1.070.403.144
|% 0,00
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4840
|19,4895
|% 0,11
|
|Euro
|21,5444
|21,5935
|% 0,28
|
|Sterlin
|24,4275
|24,5500
|% 0,22
|
|Frank
|21,8660
|21,9977
|% -0,18
|
|Riyal
|5,1803
|5,2063
|% 0,15
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.037
|2.037
|-1,99
|
|Altın Gr.
|1.274
|1.275
|-0,80
|
|Cumhuriyet
|9.096
|9.234
|7,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.479
|4.555
|-60,00
|
|Çeyrek
|2.246
|2.285
|-30,00
|
|Gümüş.Ons
|25,59
|25,62
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|16,00
|16,02
|0,01
|
|B. Petrol
|73,27
|73,27
|0,94
|