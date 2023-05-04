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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi

04.05.2023 10:26
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi


***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )

Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

BJD 
 
Fon için 03.05.2023 tarihinde 09.05.2023 vade ve %4.50 faiz oranı ile   UVUKD Notu: TR A ,  KVUKD Notu: TR A2   derecelendirme notuna sahip İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş vasıtasıyla Ters Repo işlemi yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146658


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GRTRK 31,12 34.549.704 % 9,96  
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Altın Gr. 1.275 1.275 -0,57  
Cumhuriyet 9.105 9.243 16,00  
Tam 9.133 9.385 -99,00  
Yarım 4.478 4.555 -60,00  
Çeyrek 2.246 2.284 -31,00  
Gümüş.Ons 25,58 25,60 0,01  
Gümüş Gr. 16,01 16,02 0,01  
B. Petrol 73,22 73,22 0,89  
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