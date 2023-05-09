***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
09.05.2023 18:25
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
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Açıklamalar
TRN Fon için 09.05.2023 tarihinde 10.05.2023 vade ve %32 faiz oranı ile UVUKD Notu: TR AAA , KVUKD Notu: TR J1+ derecelendirme notuna sahip QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş vasıtasıyla Repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149045
BIST
18:004.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -25,74
|Açılış
|: 4.547
|
|Önceki Kapanış
|: 4.562
|
4.622
En Düşük
4.513
18:0019,5275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0257
|Açılış
|: 20,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
19,5398
En Düşük
19,4689
18:0021,4044
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0523
|Açılış
|: 22,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,4771
En Düşük
21,2827
18:001.278,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 10,81
|Açılış
|: 1.278,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.267,55
|
1.279,06
En Düşük
1.265,14
BIST En Aktif Hisseler18:00
|BRYAT
|894,30
|149.283.541
|% 10,00
|
|CELHA
|27,50
|12.927.431
|% 10,00
|
|OSMEN
|72,10
|21.439.945
|% 9,99
|
|EGPRO
|53,50
|62.813.995
|% 9,99
|
|PAMEL
|176,30
|74.936.022
|% 9,98
|
|GRTRK
|22,70
|829.140.669
|% -9,99
|
|UFUK
|40,56
|1.750.647
|% -9,99
|
|CWENE
|118,20
|3.485.524.809
|% -9,98
|
|AVHOL
|23,46
|103.638.677
|% -9,98
|
|NETAS
|23,82
|132.647.000
|% -9,98
|
|ISCTR
|12,12
|5.681.628.196
|% 3,50
|
|KCHOL
|86,85
|4.982.447.626
|% 7,75
|
|THYAO
|128,80
|3.933.680.361
|% -3,01
|
|CWENE
|118,20
|3.485.524.809
|% -9,98
|
|AKBNK
|16,71
|3.129.916.667
|% 1,33
|
|ISCTR
|12,12
|5.681.628.196
|% 3,50
|
|YKBNK
|10,39
|2.668.780.608
|% 4,84
|
|AKBNK
|16,71
|3.129.916.667
|% 1,33
|
|EKGYO
|5,49
|822.188.823
|% -1,08
|
|SKBNK
|2,26
|311.647.478
|% 0,89
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5185
|19,5275
|% 0,13
|
|Euro
|21,3898
|21,4044
|% -0,24
|
|Sterlin
|24,5673
|24,6905
|% 0,13
|
|Frank
|21,8283
|21,9598
|% -0,03
|
|Riyal
|5,1899
|5,2159
|% 0,11
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.037
|2.037
|15,91
|
|Altın Gr.
|1.278
|1.278
|10,21
|
|Cumhuriyet
|9.263
|9.403
|32,00
|
|Tam
|9.217
|9.452
|36,08
|
|Yarım
|4.574
|4.659
|43,00
|
|Çeyrek
|2.280
|2.322
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|25,65
|25,67
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|16,08
|16,10
|0,07
|
|B. Petrol
|76,84
|76,84
|-0,17
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 4, 542 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 43 altında . İşlem hacmi 54, 742.00 milyon TL de
-
17:59MOBTL
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 2.75 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 168, 652 adet işlem
-
17:58EMNIS
Yüzde -3.45 oranında düşüşle 30.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 767 adet işlem
-
17:56ALFAS
Yüzde -6.85 oranında düşüşle 255.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 589, 229 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, ASELS, PETKM