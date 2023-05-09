***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )TürkçeBorsa Dışı Repo/Ters Repo SözleşmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokturBildirim İçeriğiAçıklamalarPPZ Fon için 09.05.2023 tarihinde 10.05.2023 vade ve %32 faiz oranı ile UVUKD Notu: TR AAA , KVUKD Notu: TR J1+ derecelendirme notuna sahip QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş vasıtasıyla Ters Repo işlemi yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149046BIST