***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
30.05.2023 18:42
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
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Açıklamalar
BJD Fon için 30.05.2023 tarihinde 06.06.2023 vade ve %4 faiz oranı ile UVUKD Notu: TR A , KVUKD Notu: TR A2 derecelendirme notuna sahip İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş vasıtasıyla Ters Repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154772
BIST
18:054.951
En Düşük
|Değişim
|: 3,83%
|| 182,79
|Açılış
|: 4.840
|
|Önceki Kapanış
|: 4.769
|
4.831
En Yüksek
4.973
18:0520,3974
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,3048
|Açılış
|: 20,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4275
En Düşük
19,8420
18:0521,9535
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 0,3803
|Açılış
|: 22,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0500
|
22,0620
En Düşük
21,4431
18:051.285,60
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 28,90
|Açılış
|: 1.285,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.256,70
|
1.287,69
En Düşük
1.239,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|3.152,00
|200.977.425
|% 10,00
|
|ARSAN
|6,38
|44.641.364
|% 10,00
|
|DNISI
|8,80
|18.152.102
|% 10,00
|
|AVHOL
|30,80
|180.222.563
|% 10,00
|
|GEREL
|18,72
|64.232.765
|% 9,99
|
|MARKA
|15,44
|126.975.686
|% -9,97
|
|FENER
|49,00
|394.877.642
|% -4,02
|
|VANGD
|7,26
|8.920.643
|% -3,59
|
|MMCAS
|4,80
|717.597
|% -3,03
|
|ATSYH
|70,50
|3.197.623
|% -3,03
|
|THYAO
|147,00
|9.493.435.689
|% 0,68
|
|ISCTR
|11,60
|5.806.116.699
|% 8,92
|
|KCHOL
|81,15
|5.671.970.625
|% 6,50
|
|ASELS
|49,00
|4.223.597.369
|% 1,87
|
|AKBNK
|16,37
|4.029.529.745
|% 9,94
|
|ISCTR
|11,60
|5.806.116.699
|% 8,92
|
|YKBNK
|10,27
|3.956.247.329
|% 9,96
|
|ALBRK
|2,56
|834.939.784
|% 2,81
|
|EKGYO
|7,40
|2.365.577.526
|% 1,93
|
|AKBNK
|16,37
|4.029.529.745
|% 9,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,3932
|20,3974
|% 1,52
|
|Euro
|21,9277
|21,9535
|% 1,76
|
|Sterlin
|25,2238
|25,3503
|% 1,79
|
|Frank
|22,4285
|22,5636
|% 1,23
|
|Riyal
|5,4220
|5,4492
|% 1,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|18,18
|
|Altın Gr.
|1.286
|1.286
|29,27
|
|Cumhuriyet
|8.940
|9.120
|25,00
|
|Tam
|8.931
|9.176
|22,16
|
|Yarım
|4.393
|4.546
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.203
|2.266
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,17
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|15,20
|15,22
|0,21
|
|B. Petrol
|73,87
|73,87
|-3,23
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU100
Endeks 4, 959 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 99 üstünde . İşlem hacmi 85, 677.00 milyon TL de
-
17:59NUHCM
Yüzde 9.95 oranında artışla 133.70 lira fiyatla işlem gören hissede 890, 311 adet işlem
-
17:58SAHOL
Yüzde 9.14 oranında artışla 39.66 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 885, 819 adet işlem
-
17:57SEKFK
Yüzde 9.19 oranında artışla 7.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 370, 762 adet işlem
-
17:56ARCLK
Yüzde 7.87 oranında artışla 99.40 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 396, 743 adet işlem