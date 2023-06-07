***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
07.06.2023 18:41
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
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Açıklamalar
GSE Fon için 07.06.2023 tarihinde 12.06.2023 vade ve %4 faiz oranı ile UVUKD Notu: TR A , KVUKD Notu: TR A2 derecelendirme notuna sahip İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş vasıtasıyla Repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156871
BIST
18:055.561
En Düşük
|Değişim
|: 3,20%
|| 172,38
|Açılış
|: 5.516
|
|Önceki Kapanış
|: 5.389
|
5.516
En Yüksek
5.609
18:0523,2409
En Yüksek
|Değişim
|: 7,75%
|| 1,6723
|Açılış
|: 23,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8500
|
23,2881
En Düşük
21,5447
18:0525,0080
En Yüksek
|Değişim
|: 8,03%
|| 1,8599
|Açılış
|: 24,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3000
|
25,1367
En Düşük
23,1104
18:051.447,97
En Yüksek
|Değişim
|: 6,37%
|| 86,71
|Açılış
|: 1.447,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361,27
|
1.469,92
En Düşük
1.360,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOCO
|2.990,50
|37.655.603
|% 10,00
|
|EMNIS
|48,84
|1.649.199
|% 10,00
|
|SNPAM
|13,09
|1.251.775
|% 10,00
|
|HURGZ
|4,40
|57.742.395
|% 10,00
|
|ALFAS
|369,80
|128.757.704
|% 9,99
|
|IMASM
|19,62
|888.487.841
|% -10,00
|
|DOGUB
|16,79
|57.547.066
|% -9,97
|
|OYLUM
|4,36
|198.469.183
|% -9,17
|
|KLRHO
|14,65
|791.125.617
|% -8,04
|
|ATSYH
|61,00
|4.155.890
|% -7,51
|
|THYAO
|172,50
|10.138.671.707
|% 4,29
|
|YKBNK
|12,11
|6.699.745.385
|% 1,34
|
|AKBNK
|18,39
|5.678.584.256
|% 1,94
|
|EKGYO
|7,97
|5.490.233.307
|% 6,98
|
|SISE
|45,74
|5.324.971.831
|% 6,67
|
|EKGYO
|7,97
|5.490.233.307
|% 6,98
|
|YKBNK
|12,11
|6.699.745.385
|% 1,34
|
|ISCTR
|13,28
|4.474.897.886
|% 4,16
|
|AKBNK
|18,39
|5.678.584.256
|% 1,94
|
|SKBNK
|2,51
|663.674.931
|% 1,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,2232
|23,2409
|% 7,75
|
|Euro
|24,9689
|25,0080
|% 8,03
|
|Sterlin
|28,7931
|28,9375
|% 7,81
|
|Frank
|25,4227
|25,5758
|% 7,43
|
|Riyal
|6,1665
|6,1975
|% 7,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|-22,25
|
|Altın Gr.
|1.449
|1.449
|87,85
|
|Cumhuriyet
|9.836
|9.985
|602,00
|
|Tam
|9.779
|10.046
|611,62
|
|Yarım
|4.753
|4.878
|251,00
|
|Çeyrek
|2.369
|2.439
|126,00
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,46
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|17,49
|17,50
|1,14
|
|B. Petrol
|77,25
|77,25
|0,96
|