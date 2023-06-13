***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
13.06.2023 18:45
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
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Açıklamalar
IBR Fon için 13.06.2023 tarihinde 20.06.2023 vade ve %4 faiz oranı ile UVUKD Notu: TR A , KVUKD Notu: TR A2 derecelendirme notuna sahip İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş vasıtasıyla Repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158467
BIST
18:055.429
En Düşük
|Değişim
|: -2,86%
|| -159,93
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.589
|
5.393
En Yüksek
5.595
18:0523,6281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0156
|Açılış
|: 23,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6200
|
23,8058
En Düşük
23,2624
18:0525,5129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1581
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
25,8586
En Düşük
25,1267
18:051.474,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -12,00
|Açılış
|: 1.474,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,48
|
1.499,53
En Düşük
1.465,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBTR
|50.941,00
|2.648.932
|% 10,00
|
|METUR
|5,17
|56.129.639
|% 10,00
|
|VKFYO
|17,38
|31.961.933
|% 10,00
|
|BURVA
|71,55
|233.163.823
|% 9,99
|
|AYEN
|30,42
|299.742.432
|% 9,98
|
|SASA
|56,35
|6.813.468.928
|% -9,98
|
|PENTA
|25,10
|1.343.743.083
|% -9,97
|
|ETYAT
|4,44
|3.138.084
|% -9,39
|
|BRSAN
|238,30
|973.999.617
|% -8,70
|
|EUKYO
|5,47
|8.599.189
|% -8,53
|
|THYAO
|177,80
|8.391.542.504
|% -3,00
|
|SASA
|56,35
|6.813.468.928
|% -9,98
|
|EREGL
|37,40
|4.356.360.468
|% -1,42
|
|KRDMD
|21,58
|3.878.695.630
|% 1,03
|
|AKBNK
|18,03
|3.496.442.882
|% -0,28
|
|EKGYO
|7,41
|2.287.417.345
|% -4,14
|
|YKBNK
|11,75
|3.276.153.343
|% -0,76
|
|ISCTR
|12,98
|2.660.048.482
|% -0,92
|
|AKBNK
|18,03
|3.496.442.882
|% -0,28
|
|KRDMD
|21,58
|3.878.695.630
|% 1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6231
|23,6280
|% 0,07
|
|Euro
|25,4650
|25,5834
|% 0,90
|
|Sterlin
|29,6825
|29,8314
|% 0,74
|
|Frank
|25,9751
|26,1316
|% 0,34
|
|Riyal
|6,2837
|6,3152
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|-16,58
|
|Altın Gr.
|1.475
|1.475
|-11,74
|
|Cumhuriyet
|9.923
|10.071
|20,00
|
|Tam
|9.871
|10.127
|17,11
|
|Yarım
|4.802
|4.892
|-34,00
|
|Çeyrek
|2.401
|2.446
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,65
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|17,95
|17,97
|-0,31
|
|B. Petrol
|74,05
|74,05
|2,21
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -202, 5 kaybederek (% -3.25 ) 6, 021
-
17:59XU100
Endeks 5, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 15 altında . İşlem hacmi 77, 394.00 milyon TL de
-
17:59BIOEN
Yüzde -6.75 oranında düşüşle 14.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 570, 516 adet işlem
-
17:58KOZAA
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 45.08 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 078, 144 adet işlem
-
17:57HEKTS
Yüzde -6.89 oranında düşüşle 28.90 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 520, 885 adet işlem