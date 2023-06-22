***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
22.06.2023 19:03
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IBR Fon için 21.06.2023 tarihinde 26.06.2023 vade ve %4 faiz oranı ile UVUKD Notu: TR A , KVUKD Notu: TR A2 derecelendirme notuna sahip İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş vasıtasıyla Repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161409
BIST
'
18:055.428
En Düşük
|Değişim
|: 4,65%
|| 241,43
|Açılış
|: 5.200
|
|Önceki Kapanış
|: 5.187
|
5.153
En Yüksek
5.435
18:0524,8462
En Yüksek
|Değişim
|: 5,43%
|| 1,2798
|Açılış
|: 24,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2400
|
24,8654
En Düşük
23,4314
18:0527,2167
En Yüksek
|Değişim
|: 5,29%
|| 1,3678
|Açılış
|: 26,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
27,4126
En Düşük
25,6253
18:051.529,87
En Yüksek
|Değişim
|: 4,46%
|| 65,28
|Açılış
|: 1.529,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.464,59
|
1.530,05
En Düşük
1.456,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONKA
|40,48
|115.854.490
|% 10,00
|
|SELGD
|6,60
|4.810.373
|% 10,00
|
|POLTK
|3.049,20
|59.753.135
|% 10,00
|
|VKFYO
|22,66
|61.403.350
|% 10,00
|
|UZERB
|255,20
|1.801.134
|% 10,00
|
|BURVA
|66,15
|39.368.716
|% -10,00
|
|BMSTL
|48,88
|116.480.876
|% -9,98
|
|PAMEL
|128,00
|123.966.646
|% -7,91
|
|INGRM
|605,00
|14.035.912
|% -7,21
|
|PRKME
|17,97
|246.841.390
|% -7,04
|
|THYAO
|180,30
|12.651.158.587
|% 6,43
|
|AKBNK
|19,19
|8.413.814.506
|% -0,62
|
|YKBNK
|12,41
|5.903.833.874
|% -0,32
|
|GARAN
|30,36
|4.749.832.868
|% 0,86
|
|ISCTR
|13,24
|3.827.472.709
|% 1,07
|
|YKBNK
|12,41
|5.903.833.874
|% -0,32
|
|AKBNK
|19,19
|8.413.814.506
|% -0,62
|
|ISCTR
|13,24
|3.827.472.709
|% 1,07
|
|EKGYO
|6,86
|1.574.391.499
|% 5,21
|
|GARAN
|30,36
|4.749.832.868
|% 0,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|24,8411
|24,8462
|% 5,43
|
|Euro
|27,1946
|27,2167
|% 5,29
|
|Sterlin
|31,5207
|31,6788
|% 5,07
|
|Frank
|27,5722
|27,7383
|% 4,89
|
|Riyal
|6,5930
|6,6261
|% 5,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|-17,18
|
|Altın Gr.
|1.523
|1.523
|58,64
|
|Cumhuriyet
|9.937
|10.087
|374,00
|
|Tam
|9.868
|10.157
|407,25
|
|Yarım
|4.810
|5.003
|232,00
|
|Çeyrek
|2.412
|2.501
|115,00
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,47
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|17,83
|17,85
|0,67
|
|B. Petrol
|74,11
|74,11
|-3,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TKFEN
Yüzde 8.11 oranında artışla 36.00 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 690, 508 adet işlem
-
17:58PASEU
Yüzde 9.97 oranında artışla 36.40 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 312, 414 adet işlem
-
17:57ARCLK
Yüzde 8.25 oranında artışla 120.70 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 760, 703 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, SISE, KRDMD
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 201, 59 artarak (% 4.31 ) 4, 875