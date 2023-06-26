***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
26.06.2023 19:06
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FYH Fon için 26.06.2023 tarihinde 04.07.2023 vade ve %4 faiz oranı ile UVUKD Notu: TR A , KVUKD Notu: TR A2 derecelendirme notuna sahip İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş vasıtasıyla Repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162459
BIST
'
18:055.733
En Düşük
|Değişim
|: 2,69%
|| 150,11
|Açılış
|: 5.644
|
|Önceki Kapanış
|: 5.583
|
5.632
En Yüksek
5.750
18:0525,9226
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 0,6921
|Açılış
|: 25,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
26,0483
En Düşük
25,2490
18:0528,2626
En Yüksek
|Değişim
|: 3,02%
|| 0,8289
|Açılış
|: 28,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,4500
|
28,3922
En Düşük
27,5490
18:051.602,04
En Yüksek
|Değişim
|: 2,73%
|| 42,51
|Açılış
|: 1.602,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559,53
|
1.617,94
En Düşük
1.560,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MARKA
|9,68
|26.008.263
|% 10,00
|
|KONKA
|45,76
|164.035.610
|% 10,00
|
|GARFA
|38,28
|13.979.630
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.248,50
|324.204.388
|% 10,00
|
|MERIT
|40,92
|35.191.181
|% 10,00
|
|ATSYH
|55,95
|3.220.027
|% -8,28
|
|DIRIT
|6,53
|542.954
|% -6,45
|
|BURVA
|64,25
|35.035.999
|% -5,38
|
|POLTK
|2.609,90
|55.955.490
|% -4,90
|
|BURCE
|162,20
|32.425.696
|% -3,28
|
|THYAO
|191,00
|8.934.954.564
|% 3,41
|
|KOZAL
|25,06
|3.747.422.777
|% 7,19
|
|YKBNK
|13,13
|3.618.928.058
|% 2,26
|
|AKBNK
|20,42
|3.466.551.163
|% 3,18
|
|ASTOR
|60,45
|3.453.542.249
|% 8,14
|
|YKBNK
|13,13
|3.618.928.058
|% 2,26
|
|EKGYO
|7,45
|1.302.022.693
|% 2,34
|
|AKBNK
|20,42
|3.466.551.163
|% 3,18
|
|ZOREN
|3,23
|517.483.327
|% 6,60
|
|KOZAL
|25,06
|3.747.422.777
|% 7,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9072
|25,9125
|% 2,70
|
|Euro
|28,1952
|28,3095
|% 3,19
|
|Sterlin
|32,8601
|33,0249
|% 2,75
|
|Frank
|28,8344
|29,0081
|% 2,86
|
|Riyal
|6,8866
|6,9212
|% 2,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|2,68
|
|Altın Gr.
|1.604
|1.604
|44,72
|
|Cumhuriyet
|10.687
|10.849
|337,00
|
|Tam
|10.626
|10.913
|346,23
|
|Yarım
|5.131
|5.317
|290,00
|
|Çeyrek
|2.573
|2.659
|145,00
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,81
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|19,00
|19,02
|0,80
|
|B. Petrol
|74,79
|74,79
|0,78
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ACSEL
Yüzde 9.99 oranında artışla 71.55 lira fiyatla işlem gören hissede 504, 963 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, TOASO, ARCLK
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 136, 39 artarak (% 2.71 ) 5, 169
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERIT, BRISA, YAPRK, OTTO, IMASM, MTRYO, MAKTK, OYLUM, LUKSK, GARFA
-
17:58
AYCES, BRYAT, ACSEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında