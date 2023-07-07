***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
07.07.2023 19:16
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
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Açıklamalar
BJD Fon için 07.07.2023 tarihinde 17.07.2023 vade ve %6.50 faiz oranı ile UVUKD Notu: TR A , KVUKD Notu: TR A2 derecelendirme notuna sahip İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş vasıtasıyla Ters Repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167591
BIST
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18:056.187
En Düşük
|Değişim
|: 0,75%
|| 45,95
|Açılış
|: 6.140
|
|Önceki Kapanış
|: 6.141
|
6.117
En Yüksek
6.223
18:0526,0694
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0034
|Açılış
|: 26,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2082
En Düşük
26,0011
18:0528,6188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1949
|Açılış
|: 28,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,7006
En Düşük
28,1922
18:051.615,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 12,67
|Açılış
|: 1.615,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
|
1.621,37
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SKTAS
|3,76
|32.187.760
|% 34,29
|
|MMCAS
|5,39
|499.535
|% 10,00
|
|KSTUR
|349,80
|759.589
|% 10,00
|
|LIDER
|94,60
|140.866.710
|% 10,00
|
|DOBUR
|46,86
|21.991.014
|% 10,00
|
|MACKO
|87,30
|352.671.817
|% -10,00
|
|IHAAS
|29,98
|213.431.796
|% -9,97
|
|DGGYO
|33,46
|85.849.063
|% -5,16
|
|SODSN
|33,70
|478.465
|% -5,12
|
|PETUN
|59,60
|44.467.517
|% -4,87
|
|ASTOR
|81,65
|8.713.898.811
|% 4,88
|
|THYAO
|215,20
|6.946.785.030
|% -0,65
|
|EKGYO
|8,45
|5.705.541.700
|% 6,42
|
|EREGL
|39,00
|4.552.766.938
|% 1,56
|
|TUPRS
|90,80
|3.683.689.578
|% 3,12
|
|EKGYO
|8,45
|5.705.541.700
|% 6,42
|
|ZOREN
|3,60
|637.730.287
|% 0,84
|
|YKBNK
|12,96
|2.012.886.427
|% -0,46
|
|DOHOL
|10,92
|1.601.293.777
|% 5,20
|
|KRDMD
|24,32
|2.933.492.044
|% 5,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0638
|26,0694
|% -0,01
|
|Euro
|28,6123
|28,6188
|% 0,69
|
|Sterlin
|33,3970
|33,5645
|% 0,81
|
|Frank
|29,2425
|29,4187
|% 0,78
|
|Riyal
|6,9283
|6,9631
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|15,83
|
|Altın Gr.
|1.615
|1.615
|12,80
|
|Cumhuriyet
|10.772
|10.935
|14,00
|
|Tam
|10.406
|10.659
|-7,00
|
|Yarım
|5.211
|5.354
|-3,00
|
|Çeyrek
|2.614
|2.677
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,08
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|19,33
|19,35
|0,29
|
|B. Petrol
|77,86
|77,86
|1,36
|