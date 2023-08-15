***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
15.08.2023 09:34
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
FYH Fon için 14.08.2023 tarihinde 22.08.2023 vade ve %4 faiz oranı ile UVUKD Notu: TR A , KVUKD Notu: TR A2 derecelendirme notuna sahip İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş vasıtasıyla Repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185462
BIST
'
12:187.693
En Düşük
|Değişim
|: -0,57%
|| -44,39
|Açılış
|: 7.764
|
|Önceki Kapanış
|: 7.737
|
7.669
En Yüksek
7.769
12:1827,0600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0533
|Açılış
|: 27,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1050
|
27,0752
En Düşük
27,0103
12:1829,6067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1330
|Açılış
|: 29,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,6142
En Düşük
29,4400
12:181.655,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,55
|Açılış
|: 1.656,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.656,19
|
1.660,56
En Düşük
1.655,47
BIST En Aktif Hisseler12:16
|BARMA
|19,91
|20.752.153
|% 10,00
|
|VAKKO
|77,00
|21.087.913
|% 10,00
|
|ORGE
|46,20
|123.810.305
|% 10,00
|
|TETMT
|1.191,60
|7.845.580
|% 10,00
|
|FORTE
|116,70
|58.832.438
|% 9,99
|
|PARSN
|104,50
|409.360.190
|% -9,99
|
|SDTTR
|360,00
|491.008.523
|% -9,98
|
|AVHOL
|96,60
|91.189.987
|% -8,44
|
|ATSYH
|49,00
|66.787
|% -6,58
|
|ADESE
|2,30
|427.608.172
|% -6,50
|
|ASTOR
|140,30
|5.253.933.433
|% 0,21
|
|THYAO
|262,10
|4.806.673.000
|% 0,27
|
|KRDMD
|25,86
|2.016.290.055
|% 3,03
|
|EREGL
|42,28
|2.005.004.536
|% -0,66
|
|GESAN
|112,20
|1.750.361.465
|% 6,25
|
|ZOREN
|4,96
|1.573.247.528
|% 9,49
|
|ADESE
|2,30
|427.608.172
|% -6,50
|
|SKBNK
|3,99
|513.147.263
|% -1,24
|
|KRDMD
|25,86
|2.016.290.055
|% 3,03
|
|YKBNK
|16,05
|1.099.782.705
|% 1,33
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0407
|27,0699
|% 0,23
|
|Euro
|29,5831
|29,6053
|% 0,45
|
|Sterlin
|34,2674
|34,4392
|% 0,34
|
|Frank
|30,7664
|30,9517
|% 0,45
|
|Riyal
|7,1960
|7,2321
|% 0,27
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|-4,28
|
|Altın Gr.
|1.657
|1.657
|0,80
|
|Cumhuriyet
|11.337
|11.509
|-4,00
|
|Tam
|11.106
|11.173
|-33,00
|
|Yarım
|5.570
|5.612
|-17,00
|
|Çeyrek
|2.777
|2.806
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,50
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|19,59
|19,61
|-0,02
|
|B. Petrol
|86,03
|86,03
|-0,18
|