***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
18.08.2023 18:26
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
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Açıklamalar
IBR Fon için 18.08.2023 tarihinde 21.08.2023 vade ve %7 faiz oranı ile UVUKD Notu: TR A , KVUKD Notu: TR A2 derecelendirme notuna sahip İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş vasıtasıyla Ters Repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187307
BIST
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18:057.513
En Düşük
|Değişim
|: -3,24%
|| -251,18
|Açılış
|: 7.804
|
|Önceki Kapanış
|: 7.764
|
7.424
En Yüksek
7.816
18:0527,0972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0180
|Açılış
|: 27,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1500
|
27,2346
En Düşük
27,0276
18:0529,4868
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0060
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,9037
En Düşük
29,3730
18:051.645,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,57
|Açılış
|: 1.645,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,93
|
1.657,64
En Düşük
1.644,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|5.841,10
|715.670.607
|% 10,00
|
|GOKNR
|26,18
|1.124.377.329
|% 10,00
|
|KLMSN
|26,62
|128.858.538
|% 10,00
|
|POLTK
|5.990,40
|66.428.080
|% 10,00
|
|SDTTR
|392,00
|1.772.723.361
|% 9,99
|
|EUKYO
|14,05
|19.921.617
|% -9,99
|
|LKMNH
|38,04
|125.605.565
|% -9,94
|
|COSMO
|124,60
|90.148.778
|% -9,58
|
|KNFRT
|17,05
|73.894.461
|% -9,55
|
|KERVT
|11,29
|243.980.675
|% -9,54
|
|TUPRS
|127,00
|12.382.921.093
|% 3,25
|
|THYAO
|251,40
|9.057.125.164
|% -4,08
|
|EREGL
|41,90
|7.901.644.845
|% -2,01
|
|YKBNK
|15,90
|5.175.714.069
|% -4,85
|
|ASTOR
|129,90
|4.952.614.876
|% -3,42
|
|SKBNK
|4,02
|1.942.880.168
|% -6,94
|
|YKBNK
|15,90
|5.175.714.069
|% -4,85
|
|ZOREN
|4,80
|1.551.540.425
|% -4,38
|
|DOHOL
|13,40
|3.280.357.108
|% 4,36
|
|EKGYO
|8,55
|2.037.017.816
|% -4,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0871
|27,0972
|% 0,07
|
|Euro
|29,4775
|29,4868
|% -0,02
|
|Sterlin
|34,4402
|34,6130
|% 0,09
|
|Frank
|30,6132
|30,7976
|% -0,29
|
|Riyal
|7,2054
|7,2415
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|-1,19
|
|Altın Gr.
|1.645
|1.646
|0,57
|
|Cumhuriyet
|11.329
|11.500
|17,00
|
|Tam
|11.062
|11.146
|18,00
|
|Yarım
|5.548
|5.599
|10,00
|
|Çeyrek
|2.766
|2.799
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,72
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,79
|19,81
|0,05
|
|B. Petrol
|84,75
|84,75
|0,63
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GLBMD
Yüzde -7.91 oranında düşüşle 27.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 318, 103 adet işlem
-
17:58NUGYO
Yüzde -8.60 oranında düşüşle 7.44 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 485, 263 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 7, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 38 altında . İşlem hacmi 136, 171.00 milyon TL de
-
17:57EDATA
Yüzde -7.43 oranında düşüşle 11.83 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 102, 092 adet işlem
-
17:56INDES
Yüzde -7.70 oranında düşüşle 20.86 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 385, 443 adet işlem