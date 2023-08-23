***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
23.08.2023 18:03
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
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Açıklamalar
BJD Fon için 23.08.2023 tarihinde 25.08.2023 vade ve %4 faiz oranı ile UVUKD Notu: TR A , KVUKD Notu: TR A2 derecelendirme notuna sahip İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş vasıtasıyla Ters Repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188765
BIST
'
17:317.563
En Düşük
|Değişim
|: -0,52%
|| -39,36
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:3125,7849
En Yüksek
|Değişim
|: -5,17%
|| -1,4044
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:3128,0319
En Yüksek
|Değişim
|: -5,06%
|| -1,4944
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
17:311.585,80
En Yüksek
|Değişim
|: -5,28%
|| -88,44
|Açılış
|: 1.585,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:31
|DOKTA
|74,80
|30.067.506
|% 10,00
|
|GARAN
|54,45
|6.866.361.994
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|129.117.171
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|QNBFL
|312,70
|3.919.382
|% 9,99
|
|DOAS
|288,30
|2.590.140.236
|% -12,10
|
|EYGYO
|27,72
|211.158.752
|% -10,00
|
|KAYSE
|48,60
|2.227.973.910
|% -10,00
|
|INGRM
|697,50
|232.069.695
|% -10,00
|
|ADEL
|677,90
|347.614.282
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,91
|14.526.598.109
|% 9,81
|
|ISCTR
|18,25
|13.675.542.624
|% 8,70
|
|THYAO
|233,90
|12.656.272.301
|% -2,42
|
|AKBNK
|30,42
|11.518.374.624
|% 9,98
|
|KLSER
|114,90
|10.636.774.636
|% -9,81
|
|YKBNK
|16,91
|14.526.598.109
|% 9,81
|
|ISCTR
|18,25
|13.675.542.624
|% 8,70
|
|EKGYO
|8,50
|5.162.417.507
|% -5,35
|
|SKBNK
|4,15
|2.191.062.165
|% 5,60
|
|AKBNK
|30,42
|11.518.374.624
|% 9,98
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,7224
|25,7849
|% -5,17
|
|Euro
|27,9545
|28,0319
|% -5,06
|
|Sterlin
|32,4410
|32,6037
|% -5,90
|
|Frank
|29,0677
|29,2428
|% -5,75
|
|Riyal
|6,8389
|6,8732
|% -5,34
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|5,69
|
|Altın Gr.
|1.585
|1.585
|-88,91
|
|Cumhuriyet
|11.090
|11.257
|-418,00
|
|Tam
|10.739
|11.008
|-356,00
|
|Yarım
|5.386
|5.525
|-174,00
|
|Çeyrek
|2.685
|2.762
|-88,00
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,28
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,04
|20,06
|-1,20
|
|B. Petrol
|82,79
|82,79
|-0,42
|
Seans Raporu
17:31
daha fazla
-
17:46XU100
Endeks 7, 584 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 24 altında . İşlem hacmi 207, 705.00 milyon TL de
-
17:46UFUK
Yüzde -5.93 oranında düşüşle 78.55 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 978 adet işlem
-
17:45KONYA
Yüzde -5.52 oranında düşüşle 5, 670.00 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 834 adet işlem
-
17:44GRTRK
Yüzde -9.36 oranında düşüşle 38.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 705, 999 adet işlem
-
17:42KOZAA
Yüzde 5.95 oranında artışla 57.90 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 125, 051 adet işlem