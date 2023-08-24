***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
24.08.2023 18:26
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
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Açıklamalar
PSL Fon için 24.08.2023 tarihinde 29.08.2023 vade ve %4 faiz oranı ile UVUKD Notu: TR A , KVUKD Notu: TR A2 derecelendirme notuna sahip İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş vasıtasıyla Repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189401
BIST
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12:547.486
En Düşük
|Değişim
|: -0,08%
|| -6,12
|Açılış
|: 7.545
|
|Önceki Kapanış
|: 7.492
|
7.464
En Yüksek
7.585
12:5426,3593
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 0,5853
|Açılış
|: 26,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,3500
|
26,5410
En Düşük
25,6252
12:5428,5035
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 0,6561
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5500
|
28,6552
En Düşük
27,8188
12:541.633,71
En Yüksek
|Değişim
|: 3,10%
|| 49,06
|Açılış
|: 1.633,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584,65
|
1.635,97
En Düşük
1.576,81
BIST En Aktif Hisseler12:54
|ULAS
|14,19
|26.854.670
|% 10,00
|
|ALFAS
|869,30
|1.092.842.702
|% 10,00
|
|FONET
|18,29
|82.780.358
|% 9,98
|
|QNBFL
|343,90
|1.317.825
|% 9,98
|
|IZENR
|40,60
|2.763.411.580
|% 9,97
|
|OTTO
|245,70
|1.403.438
|% -10,00
|
|EGEPO
|23,24
|8.078.596
|% -9,99
|
|EUKYO
|11,17
|8.099.423
|% -9,99
|
|ADEL
|610,20
|17.227.777
|% -9,99
|
|KENT
|527,20
|2.178.390
|% -9,99
|
|DOAS
|292,80
|6.081.555.339
|% 2,74
|
|KLSER
|104,50
|2.989.470.431
|% -8,89
|
|TTKOM
|27,04
|2.982.299.022
|% 5,79
|
|AKBNK
|29,94
|2.914.430.060
|% -1,58
|
|THYAO
|230,10
|2.867.833.911
|% -0,17
|
|YKBNK
|16,55
|2.589.549.551
|% -1,78
|
|ISCTR
|17,77
|2.220.821.523
|% -1,28
|
|TTKOM
|27,04
|2.982.299.022
|% 5,79
|
|SKBNK
|4,00
|405.727.518
|% -1,72
|
|AKBNK
|29,94
|2.914.430.060
|% -1,58
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,3476
|26,3593
|% 2,27
|
|Euro
|28,3974
|28,5035
|% 2,36
|
|Sterlin
|33,2841
|33,4511
|% 3,05
|
|Frank
|29,8233
|30,0030
|% 3,00
|
|Riyal
|7,0542
|7,0895
|% 3,23
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-0,62
|
|Altın Gr.
|1.635
|1.635
|50,66
|
|Cumhuriyet
|11.227
|11.397
|140,00
|
|Tam
|10.978
|11.077
|-24,00
|
|Yarım
|5.506
|5.560
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.744
|2.780
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,16
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,59
|20,61
|0,65
|
|B. Petrol
|84,45
|84,45
|1,09
|