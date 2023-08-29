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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi

29.08.2023 18:27
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi


***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )

Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

BJD  Fon için 29.08.2023 tarihinde 05.09.2023 vade ve %4  faiz oranı ile   UVUKD Notu: TR A ,  KVUKD Notu: TR A2   derecelendirme notuna sahip İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş vasıtasıyla Ters Repo işlemi yapılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190325


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ULAS 17,16 28.400.564 % 10,00  
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Tam 11.014 11.140 54,00  
Yarım 5.520 5.592 28,00  
Çeyrek 2.753 2.797 15,00  
Gümüş.Ons 24,70 24,73 0,48  
Gümüş Gr. 21,19 21,21 0,57  
B. Petrol 84,19 84,19 0,32  
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