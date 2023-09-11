***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
11.09.2023 18:28
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
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Açıklamalar
BJD Fon için 11.09.2023 tarihinde 19.09.2023 vade ve %4.50 faiz oranı ile UVUKD Notu: TR A , KVUKD Notu: TR A2 derecelendirme notuna sahip İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş vasıtasıyla Ters Repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193959
BIST
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18:058.146
En Düşük
|Değişim
|: -2,15%
|| -178,81
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.325
|
8.127
En Yüksek
8.404
18:0526,8798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0433
|Açılış
|: 26,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8200
|
26,9220
En Düşük
26,5487
18:0528,9052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1756
|Açılış
|: 28,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
28,9630
En Düşük
28,4397
18:051.661,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 5,26
|Açılış
|: 1.661,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,92
|
1.668,38
En Düşük
1.637,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RYGYO
|23,76
|125.640.321
|% 10,00
|
|QNBFL
|336,70
|3.162.623
|% 10,00
|
|SUMAS
|169,40
|1.511.895
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,66
|81.608.009
|% 10,00
|
|ISBTR
|136.171,20
|5.583.019
|% 10,00
|
|ENERY
|184,60
|3.865.550.118
|% -10,00
|
|IZENR
|58,05
|913.106.762
|% -10,00
|
|OFSYM
|91,80
|220.783.660
|% -10,00
|
|IDEAS
|59,40
|41.332.334
|% -10,00
|
|ONCSM
|213,30
|87.818.986
|% -10,00
|
|KOZAL
|32,80
|10.231.950.931
|% 6,08
|
|THYAO
|234,50
|7.003.318.332
|% -3,62
|
|KZGYO
|48,80
|6.361.108.406
|% 9,96
|
|SISE
|54,60
|6.193.285.046
|% 1,30
|
|ISCTR
|22,80
|5.931.894.617
|% -7,69
|
|ZOREN
|5,07
|2.985.196.576
|% -0,39
|
|EKGYO
|9,03
|3.917.204.333
|% -4,75
|
|SKBNK
|5,79
|1.943.199.276
|% 4,89
|
|KOZAL
|32,80
|10.231.950.931
|% 6,08
|
|YKBNK
|16,27
|4.499.545.165
|% -5,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8703
|26,8770
|% 0,15
|
|Euro
|28,8846
|28,9163
|% 0,65
|
|Sterlin
|33,5290
|33,6971
|% 0,51
|
|Frank
|30,0494
|30,2304
|% 0,40
|
|Riyal
|7,1443
|7,1801
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|3,29
|
|Altın Gr.
|1.661
|1.662
|5,68
|
|Cumhuriyet
|11.305
|11.476
|27,00
|
|Tam
|11.041
|11.145
|36,00
|
|Yarım
|5.537
|5.596
|20,00
|
|Çeyrek
|2.760
|2.798
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,07
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|19,93
|19,95
|0,15
|
|B. Petrol
|90,70
|90,70
|0,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KLSYN
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 6.02 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 176, 227 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 8, 139 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 24 altında . İşlem hacmi 137, 006.00 milyon TL de
-
17:58BRSAN
Yüzde -8.46 oranında düşüşle 652.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 268, 071 adet işlem
-
17:57KLSER
Yüzde -5.13 oranında düşüşle 98.00 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 170, 020 adet işlem
-
17:56ORGE
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 55.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 659, 899 adet işlem