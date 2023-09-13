***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
13.09.2023 18:23
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
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Açıklamalar
BJD Fon için 13.09.2023 tarihinde 19.09.2023 vade ve %4.50 faiz oranı ile UVUKD Notu: TR A , KVUKD Notu: TR A2 derecelendirme notuna sahip İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş vasıtasıyla Ters Repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194621
BIST
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18:058.014
En Düşük
|Değişim
|: -1,79%
|| -146,01
|Açılış
|: 8.184
|
|Önceki Kapanış
|: 8.160
|
7.978
En Yüksek
8.236
18:0526,9365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0938
|Açılış
|: 26,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9450
|
27,2606
En Düşük
26,8215
18:0528,9722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0522
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8800
|
29,2851
En Düşük
28,8588
18:051.653,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,92
|Açılış
|: 1.653,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,84
|
1.674,34
En Düşük
1.647,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EBEBK
|74,80
|51.046.662
|% 10,00
|
|BRKVY
|50,05
|81.954.385
|% 10,00
|
|AYCES
|481,80
|255.179.943
|% 10,00
|
|BURCE
|122,10
|136.162.778
|% 10,00
|
|QNBFB
|183,70
|11.478.495
|% 10,00
|
|LINK
|86,85
|188.198.148
|% -10,00
|
|OFSYM
|77,95
|203.425.417
|% -9,99
|
|SNPAM
|37,14
|6.226.558
|% -9,99
|
|KZGYO
|39,54
|1.950.128.344
|% -9,97
|
|TATEN
|58,85
|635.235.693
|% -9,95
|
|SISE
|55,25
|10.356.151.419
|% 1,84
|
|ENKAI
|36,94
|7.958.412.477
|% -3,25
|
|THYAO
|231,70
|5.838.627.565
|% -1,82
|
|YKBNK
|16,34
|5.836.303.102
|% 0,93
|
|EREGL
|43,92
|4.815.453.829
|% -3,68
|
|YKBNK
|16,34
|5.836.303.102
|% 0,93
|
|EKGYO
|8,47
|2.694.813.480
|% -4,51
|
|ZOREN
|4,81
|1.421.678.643
|% -2,24
|
|SKBNK
|5,50
|1.344.073.669
|% 5,16
|
|AKGRT
|6,06
|1.458.257.773
|% 7,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9306
|26,9365
|% 0,35
|
|Euro
|28,9534
|28,9722
|% 0,18
|
|Sterlin
|33,5723
|33,7407
|% 0,32
|
|Frank
|30,0612
|30,2423
|% 0,14
|
|Riyal
|7,1592
|7,1951
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.911
|-3,10
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.653
|0,49
|
|Cumhuriyet
|11.281
|11.452
|19,00
|
|Tam
|10.999
|11.099
|-58,00
|
|Yarım
|5.516
|5.572
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.750
|2.786
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,89
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|19,75
|19,78
|-0,16
|
|B. Petrol
|91,84
|91,84
|-0,22
|