***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
03.10.2023 18:02
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
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Açıklamalar
BJD Fon için 03.10.2023 tarihinde 05.10.2023 vade ve %6 faiz oranı ile UVUKD Notu: TR A , KVUKD Notu: TR A2 derecelendirme notuna sahip İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş vasıtasıyla Ters Repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199068
BIST
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18:058.514
En Düşük
|Değişim
|: 0,31%
|| 26,58
|Açılış
|: 8.547
|
|Önceki Kapanış
|: 8.487
|
8.462
En Yüksek
8.563
18:0527,5215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0723
|Açılış
|: 27,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3500
|
27,9577
En Düşük
27,3884
18:0528,8658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0756
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,3488
En Düşük
28,7254
18:051.613,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,22
|Açılış
|: 1.613,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,17
|
1.641,75
En Düşük
1.602,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|7.413,80
|21.351.744
|% 10,00
|
|CMBTN
|982,50
|175.146.802
|% 10,00
|
|EGEEN
|9.196,30
|1.359.022.355
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,68
|36.719.190
|% 10,00
|
|KONYA
|6.409,30
|588.901.837
|% 10,00
|
|SNPAM
|56,25
|1.017.675
|% -10,00
|
|ISBIR
|130,50
|5.894.310
|% -10,00
|
|ISBTR
|280.392,90
|5.047.072
|% -10,00
|
|QNBFB
|327,30
|3.286.092
|% -9,98
|
|SODSN
|72,20
|3.912.912
|% -8,72
|
|THYAO
|247,70
|10.824.943.514
|% -2,25
|
|PETKM
|21,80
|8.382.261.056
|% 5,72
|
|EREGL
|44,72
|6.635.255.795
|% -0,13
|
|SISE
|56,50
|5.063.722.455
|% 1,35
|
|FROTO
|918,70
|4.981.382.014
|% 8,31
|
|ZOREN
|6,89
|4.125.616.320
|% 9,89
|
|PETKM
|21,80
|8.382.261.056
|% 5,72
|
|EKGYO
|8,31
|2.591.471.297
|% -1,07
|
|ODAS
|13,94
|3.233.710.552
|% 4,73
|
|PSGYO
|6,60
|1.274.716.371
|% -6,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5030
|27,5130
|% 0,23
|
|Euro
|28,8144
|28,8599
|% 0,24
|
|Sterlin
|33,1417
|33,3079
|% 0,21
|
|Frank
|29,7570
|29,9362
|% -0,03
|
|Riyal
|7,3119
|7,3485
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|-2,71
|
|Altın Gr.
|1.614
|1.614
|1,27
|
|Cumhuriyet
|11.084
|11.251
|35,00
|
|Tam
|10.842
|10.973
|33,00
|
|Yarım
|5.438
|5.503
|11,00
|
|Çeyrek
|2.711
|2.752
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,19
|21,22
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|18,74
|18,76
|0,18
|
|B. Petrol
|91,15
|91,15
|0,44
|