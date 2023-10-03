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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi

03.10.2023 18:02
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi


***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )

Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

DVU  Fon için 03.10.2023 tarihinde 05.10.2023 vade ve %6  faiz oranı ile   UVUKD Notu: TR A ,  KVUKD Notu: TR A2   derecelendirme notuna sahip İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş vasıtasıyla Repo işlemi yapılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199071


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Gümüş Gr. 18,74 18,76 0,18  
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