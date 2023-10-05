***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
05.10.2023 18:04
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
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Açıklamalar
FYH Fon için 05.10.2023 tarihinde 10.10.2023 vade ve %4.5 faiz oranı ile UVUKD Notu: TR A , KVUKD Notu: TR A2 derecelendirme notuna sahip İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş vasıtasıyla Repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200334
BIST
'
18:058.488
En Düşük
|Değişim
|: 1,86%
|| 154,84
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.333
|
8.180
En Yüksek
8.496
18:0527,5568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0281
|Açılış
|: 27,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6300
|
27,6105
En Düşük
27,3729
18:0529,1631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1770
|Açılış
|: 29,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3768
En Düşük
28,8849
18:051.612,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,32
|Açılış
|: 1.612,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,49
|
1.621,48
En Düşük
1.603,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZKGY
|11,00
|633.173.721
|% 10,00
|
|OZKGY
|11,00
|633.173.721
|% 10,00
|
|YESIL
|5,72
|486.319.631
|% 10,00
|
|CMENT
|259,60
|6.455.630
|% 10,00
|
|TETMT
|2.228,90
|21.084.562
|% 10,00
|
|REEDR
|21,64
|385.070.074
|% -9,98
|
|ULAS
|20,68
|4.671.997
|% -9,93
|
|MANAS
|11,07
|232.288.452
|% -8,13
|
|VBTYZ
|113,10
|237.073.543
|% -6,61
|
|GIPTA
|38,80
|1.991.080.597
|% -6,60
|
|THYAO
|241,50
|10.190.457.774
|% 1,26
|
|YKBNK
|19,00
|7.287.532.141
|% 5,26
|
|PETKM
|23,50
|7.287.078.710
|% 6,82
|
|TUPRS
|151,10
|7.159.844.777
|% 2,23
|
|ZOREN
|6,98
|6.914.497.214
|% -0,43
|
|ZOREN
|6,98
|6.914.497.214
|% -0,43
|
|EKGYO
|8,22
|4.212.476.523
|% 2,75
|
|YKBNK
|19,00
|7.287.532.141
|% 5,26
|
|PETKM
|23,50
|7.287.078.710
|% 6,82
|
|IHLAS
|1,30
|344.355.097
|% 0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5476
|27,5568
|% 0,10
|
|Euro
|29,1215
|29,1631
|% 0,61
|
|Sterlin
|33,4863
|33,6542
|% 0,43
|
|Frank
|30,0640
|30,2451
|% 0,47
|
|Riyal
|7,3246
|7,3614
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.612
|1.612
|-1,53
|
|Cumhuriyet
|11.121
|11.289
|9,00
|
|Tam
|10.858
|10.990
|-12,00
|
|Yarım
|5.446
|5.512
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.714
|2.756
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,91
|20,94
|-0,09
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SKBNK
Yüzde 9.94 oranında artışla 6.97 lira fiyatla işlem gören hissede 253, 659, 545 adet işlem
-
17:58SNGYO
Yüzde 5.40 oranında artışla 3.71 lira fiyatla işlem gören hissede 132, 380, 803 adet işlem
-
17:57MAKIM
Yüzde 5.37 oranında artışla 60.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 511, 242 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, KCHOL, ARCLK
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 78, 93 artarak (% 1.09 ) 7, 342