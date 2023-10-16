***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
16.10.2023 18:01
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPA Fon için 16.10.2023 tarihinde 24.10.2023 vade ve %4.50 faiz oranı ile UVUKD Notu: TR A , KVUKD Notu: TR A2 derecelendirme notuna sahip İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş vasıtasıyla Repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206940
BIST
'
18:057.935
En Düşük
|Değişim
|: -2,20%
|| -178,74
|Açılış
|: 8.228
|
|Önceki Kapanış
|: 8.113
|
7.927
En Yüksek
8.252
18:0527,8672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0324
|Açılış
|: 27,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8750
|
27,8687
En Düşük
27,8100
18:0529,4943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0639
|Açılış
|: 29,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4943
En Düşük
29,3805
18:051.717,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -8,71
|Açılış
|: 1.717,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.725,74
|
1.728,78
En Düşük
1.696,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FMIZP
|316,80
|232.164.053
|% 10,00
|
|SNKRN
|34,76
|5.742.456
|% 10,00
|
|POLTK
|12.096,70
|70.499.275
|% 10,00
|
|MAALT
|991,40
|10.360.130
|% 10,00
|
|KSTUR
|1.041,70
|7.328.128
|% 10,00
|
|BYDNR
|35,10
|142.431.729
|% -10,00
|
|DMRGD
|16,02
|123.312.469
|% -10,00
|
|BRSAN
|894,10
|5.074.569.965
|% -10,00
|
|TARKM
|639,00
|80.613.813
|% -10,00
|
|YEOTK
|220,60
|1.326.228.212
|% -10,00
|
|THYAO
|223,00
|7.131.977.835
|% 0,36
|
|KOZAL
|27,14
|6.275.852.976
|% -0,73
|
|BRSAN
|894,10
|5.074.569.965
|% -10,00
|
|TUPRS
|140,50
|4.959.177.666
|% -4,10
|
|KOZAA
|68,90
|4.084.666.826
|% 1,17
|
|EKGYO
|7,37
|2.582.684.275
|% -3,53
|
|ZOREN
|6,17
|1.958.085.221
|% -1,12
|
|KOZAL
|27,14
|6.275.852.976
|% -0,73
|
|ODAS
|12,60
|2.426.901.636
|% -5,97
|
|YKBNK
|18,69
|3.215.732.879
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8318
|27,8801
|% 0,16
|
|Euro
|29,3703
|29,5016
|% 0,24
|
|Sterlin
|33,9082
|34,0782
|% 0,89
|
|Frank
|30,8015
|30,9870
|% 0,51
|
|Riyal
|7,3989
|7,4360
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|-12,77
|
|Altın Gr.
|1.718
|1.718
|-7,97
|
|Cumhuriyet
|11.850
|12.029
|-46,00
|
|Tam
|11.588
|11.692
|265,00
|
|Yarım
|5.812
|5.869
|134,00
|
|Çeyrek
|2.897
|2.934
|66,00
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,62
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,21
|20,23
|-0,08
|
|B. Petrol
|90,09
|90,09
|-0,80
|