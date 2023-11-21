***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
21.11.2023 18:05
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
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Açıklamalar
IBR Fon için 21.11.2023 tarihinde 28.11.2023 vade ve %4 faiz oranı ile UVUKD Notu: TR A , KVUKD Notu: TR A2 derecelendirme notuna sahip İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş vasıtasıyla Repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219203
BIST
'
18:008.047
En Düşük
|Değişim
|: 1,26%
|| 100,25
|Açılış
|: 7.994
|
|Önceki Kapanış
|: 7.946
|
7.945
En Yüksek
8.047
18:0028,7844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0451
|Açılış
|: 28,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
28,8132
En Düşük
28,6767
18:0031,4971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0300
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4300
|
31,6462
En Düşük
31,3909
18:001.852,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 25,82
|Açılış
|: 1.852,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.826,84
|
1.858,87
En Düşük
1.823,09
BIST En Aktif Hisseler18:00
|GARFA
|80,85
|25.029.202
|% 10,00
|
|MARKA
|33,00
|4.604.403
|% 10,00
|
|DOBUR
|84,15
|25.249.499
|% 10,00
|
|ISBTR
|690.757,50
|5.526.060
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.619,00
|30.098.792
|% 9,99
|
|SODSN
|106,20
|4.575.997
|% -10,00
|
|YBTAS
|139.680,00
|15.533.750
|% -10,00
|
|ORMA
|211,50
|7.702.520
|% -10,00
|
|SNPAM
|157,60
|43.468.024
|% -9,99
|
|BALAT
|30,80
|7.849.250
|% -9,73
|
|THYAO
|268,50
|18.599.165.112
|% 5,40
|
|MIATK
|47,40
|5.232.196.712
|% -7,06
|
|EREGL
|41,10
|4.427.542.087
|% 3,79
|
|ASELS
|46,46
|3.569.004.907
|% 4,17
|
|TUPRS
|154,50
|3.552.718.627
|% 0,59
|
|IHLAS
|1,38
|284.759.267
|% 1,47
|
|ZOREN
|5,10
|1.040.160.881
|% 0,39
|
|EKGYO
|7,62
|1.453.996.341
|% -0,39
|
|SKBNK
|7,53
|1.278.968.565
|% 4,15
|
|ODAS
|11,86
|1.757.806.828
|% 5,42
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7743
|28,7914
|% 0,18
|
|Euro
|31,4649
|31,4821
|% 0,05
|
|Sterlin
|35,9769
|36,1573
|% 0,43
|
|Frank
|32,4693
|32,6648
|% 0,42
|
|Riyal
|7,6506
|7,6889
|% 0,18
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,84
|23,86
|% 0,66
|
|Platin
|940,53
|941,80
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.083,69
|1.087,82
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,91
|81,91
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.000,66
|2.000,92
|% 0,66
|