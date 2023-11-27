***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
27.11.2023 18:09
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
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Açıklamalar
AZV Fon için 27.11.2023 tarihinde 12.12.2023 vade ve %7 faiz oranı ile UVUKD Notu: TR A , KVUKD Notu: TR A2 derecelendirme notuna sahip İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş vasıtasıyla Repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220288
BIST
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18:058.107
En Düşük
|Değişim
|: 1,85%
|| 147,24
|Açılış
|: 8.029
|
|Önceki Kapanış
|: 7.960
|
8.023
En Yüksek
8.129
18:0528,9370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0784
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8600
|
28,9370
En Düşük
28,8129
18:0531,6354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0297
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5000
|
31,8136
En Düşük
31,5383
18:051.868,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 10,42
|Açılış
|: 1.868,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858,22
|
1.875,94
En Düşük
1.855,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|9.020,00
|799.204.015
|% 10,00
|
|BINHO
|221,20
|57.533.235
|% 10,00
|
|FLAP
|13,31
|249.569.378
|% 10,00
|
|MEKAG
|85,80
|225.385.543
|% 10,00
|
|ORCAY
|13,42
|220.688.693
|% 10,00
|
|DAPGM
|50,40
|101.626.006
|% -10,00
|
|ORMA
|183,60
|14.321.764
|% -10,00
|
|EUYO
|18,00
|11.516.523
|% -10,00
|
|SODSN
|105,40
|7.286.817
|% -9,99
|
|GLCVY
|46,00
|156.437.530
|% -9,98
|
|THYAO
|260,50
|10.603.382.606
|% 0,29
|
|ISCTR
|22,48
|7.216.923.321
|% 5,74
|
|AKBNK
|34,30
|4.652.631.228
|% 7,66
|
|YKBNK
|19,01
|4.602.373.589
|% 6,68
|
|TUPRS
|156,00
|3.957.476.052
|% 3,65
|
|ZOREN
|5,31
|2.515.007.015
|% 6,63
|
|ISCTR
|22,48
|7.216.923.321
|% 5,74
|
|YKBNK
|19,01
|4.602.373.589
|% 6,68
|
|EKGYO
|7,60
|1.420.812.101
|% 3,83
|
|IHLAS
|1,29
|194.838.640
|% 0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9003
|28,9104
|% 0,18
|
|Euro
|31,6220
|31,6419
|% 0,11
|
|Sterlin
|36,3533
|36,5356
|% 0,19
|
|Frank
|32,6749
|32,8718
|% 0,25
|
|Riyal
|7,6853
|7,7238
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,62
|24,65
|% 0,66
|
|Platin
|917,75
|918,95
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.053,10
|1.058,43
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,71
|79,71
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.010,60
|2.010,86
|% 0,66
|