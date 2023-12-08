***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
08.12.2023 18:38
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BVY Fon için 08.12.2023 tarihinde 11.12.2023 vade ve %8.50 faiz oranı ile UVUKD Notu: TR A , KVUKD Notu: TR A2 derecelendirme notuna sahip İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş vasıtasıyla Repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224181
BIST
'
18:057.914
En Düşük
|Değişim
|: -0,82%
|| -65,06
|Açılış
|: 7.989
|
|Önceki Kapanış
|: 7.979
|
7.888
En Yüksek
7.992
18:0528,9755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0575
|Açılış
|: 28,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
28,9902
En Düşük
28,8650
18:0531,1687
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0964
|Açılış
|: 31,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2000
|
31,4511
En Düşük
31,0953
18:051.868,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -18,53
|Açılış
|: 1.868,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.886,77
|
1.894,29
En Düşük
1.866,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LIDER
|62,15
|186.320.821
|% 10,04
|
|MEKAG
|71,15
|84.247.553
|% 9,97
|
|MERCN
|12,25
|96.942.741
|% 9,96
|
|OTTO
|323,00
|2.271.233
|% 9,96
|
|DOFER
|33,38
|86.461.829
|% 9,95
|
|ICUGS
|10,26
|18.840.289
|% -10,00
|
|EKOS
|39,88
|527.057.074
|% -9,16
|
|EGEPO
|23,46
|60.199.879
|% -6,16
|
|SMART
|42,46
|81.666.533
|% -5,18
|
|GLCVY
|39,30
|31.569.774
|% -5,07
|
|AGROT
|13,89
|2.883.629.129
|% -1,91
|
|MIATK
|40,50
|1.765.958.410
|% -3,53
|
|ASTOR
|104,10
|1.548.519.334
|% -2,16
|
|ALFAS
|104,30
|1.436.683.028
|% 0,10
|
|EUPWR
|167,80
|784.197.068
|% 0,66
|
|AGROT
|13,89
|2.883.629.129
|% -1,91
|
|MIATK
|40,50
|1.765.958.410
|% -3,53
|
|SEGYO
|7,01
|271.009.610
|% 2,79
|
|MOBTL
|4,21
|159.962.768
|% -3,00
|
|MHRGY
|5,20
|191.533.053
|% -0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9676
|28,9713
|% 0,18
|
|Euro
|31,1521
|31,1598
|% -0,34
|
|Sterlin
|36,2020
|36,3836
|% -0,26
|
|Frank
|32,7422
|32,9394
|% -0,49
|
|Riyal
|7,7006
|7,7392
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,14
|23,18
|% 0,66
|
|Platin
|918,44
|919,89
|% 0,66
|
|Paladyum
|948,10
|948,98
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,94
|75,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.005,45
|2.005,73
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:58YGYO
Yüzde -9.79 oranında düşüşle 3.04 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 908, 340 adet işlem
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17:57OZSUB
Yüzde -5.69 oranında düşüşle 28.82 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 423, 151 adet işlem
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -108, 76 kaybederek (% -1.26 ) 8, 506
-
17:55XU100
Endeks 7, 927 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 65 altında . İşlem hacmi 66, 203.00 milyon TL de
-
17:55UFUK
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 110.20 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 922 adet işlem