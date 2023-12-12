***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
12.12.2023 18:06
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
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Açıklamalar
IBR Fon için 12.12.2023 tarihinde 19.12.2023 vade ve %4.50 faiz oranı ile UVUKD Notu: TR A , KVUKD Notu: TR A2 derecelendirme notuna sahip İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş vasıtasıyla Repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224977
BIST
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18:057.749
En Düşük
|Değişim
|: 0,26%
|| 20,41
|Açılış
|: 7.727
|
|Önceki Kapanış
|: 7.728
|
7.662
En Yüksek
7.791
18:0529,0542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0531
|Açılış
|: 29,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0150
|
29,0656
En Düşük
28,8798
18:0531,3572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1108
|Açılış
|: 31,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
|
31,4745
En Düşük
31,0997
18:051.851,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 4,45
|Açılış
|: 1.851,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.846,57
|
1.864,97
En Düşük
1.840,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CATES
|83,60
|12.006.381
|% 10,00
|
|EYGYO
|26,40
|56.136.433
|% 10,00
|
|TETMT
|3.685,00
|43.979.708
|% 10,00
|
|KONKA
|43,14
|67.354.430
|% 9,99
|
|RUBNS
|27,96
|48.228.551
|% 9,99
|
|PRZMA
|43,00
|61.506.986
|% -9,97
|
|KRGYO
|40,84
|65.304.158
|% -9,96
|
|AGROT
|13,75
|2.637.638.680
|% -9,95
|
|LIDER
|50,40
|233.047.358
|% -9,92
|
|SMART
|39,68
|83.850.867
|% -8,61
|
|AGROT
|13,75
|2.637.638.680
|% -9,95
|
|ASTOR
|102,00
|1.642.852.139
|% -0,10
|
|PGSUS
|673,50
|1.325.375.575
|% -0,37
|
|KONTR
|223,00
|1.219.771.593
|% 1,32
|
|TABGD
|138,80
|1.094.958.958
|% 1,76
|
|AGROT
|13,75
|2.637.638.680
|% -9,95
|
|MOBTL
|4,70
|477.566.168
|% 7,55
|
|ODAS
|9,40
|800.875.520
|% -2,59
|
|SEGYO
|6,92
|260.355.081
|% 0,73
|
|DENGE
|2,47
|67.270.171
|% -3,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0462
|29,0517
|% 0,17
|
|Euro
|31,3514
|31,3674
|% 0,39
|
|Sterlin
|36,3364
|36,5187
|% 0,12
|
|Frank
|33,0033
|33,2021
|% 0,38
|
|Riyal
|7,7212
|7,7599
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,81
|22,84
|% 0,66
|
|Platin
|919,50
|922,15
|% 0,66
|
|Paladyum
|971,75
|977,44
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|73,87
|73,87
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.982,34
|1.982,65
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59IZFAS
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