***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
22.12.2023 18:38
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
AZV Fon için 22.12.2023 tarihinde 26.12.2023 vade ve %10 faiz oranı ile UVUKD Notu: TR A , KVUKD Notu: TR A2 derecelendirme notuna sahip İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş vasıtasıyla Repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228215
BIST
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18:057.558
En Düşük
|Değişim
|: -2,67%
|| -207,39
|Açılış
|: 7.770
|
|Önceki Kapanış
|: 7.765
|
7.554
En Yüksek
7.795
18:0529,2372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0836
|Açılış
|: 29,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1450
|
29,4350
En Düşük
29,0765
18:0532,2548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0793
|Açılış
|: 32,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9500
|
32,3811
En Düşük
32,0346
18:051.937,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 22,21
|Açılış
|: 1.937,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.915,76
|
1.945,28
En Düşük
1.912,63
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBTR
|554.400,00
|4.989.113
|% 10,00
|
|KBORU
|47,18
|828.474.515
|% 9,98
|
|MARBL
|14,13
|45.115.582
|% 9,96
|
|EMNIS
|104,90
|3.586.449
|% 9,96
|
|MSGYO
|15,12
|29.324.647
|% 9,96
|
|ALFAS
|86,95
|1.025.230.977
|% -9,99
|
|GUBRF
|212,90
|564.135.737
|% -9,98
|
|DERHL
|8,12
|170.795.252
|% -9,98
|
|SAMAT
|49,02
|44.767.022
|% -9,97
|
|QNBFL
|849,00
|7.292.873
|% -9,97
|
|THYAO
|233,00
|7.610.296.924
|% -4,90
|
|ISCTR
|23,78
|3.890.752.970
|% -1,00
|
|AKBNK
|39,16
|3.622.728.951
|% 0,15
|
|TUPRS
|144,80
|3.398.407.514
|% -5,05
|
|YKBNK
|20,46
|2.934.067.801
|% -1,63
|
|BEGYO
|2,79
|655.307.173
|% 1,09
|
|ISCTR
|23,78
|3.890.752.970
|% -1,00
|
|EKGYO
|7,08
|1.128.518.972
|% -1,67
|
|YKBNK
|20,46
|2.934.067.801
|% -1,63
|
|CEMAS
|4,08
|485.648.033
|% -8,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2123
|29,2372
|% 0,29
|
|Euro
|32,2063
|32,2548
|% 0,25
|
|Sterlin
|37,0916
|37,2776
|% 0,60
|
|Frank
|34,0370
|34,2421
|% 0,41
|
|Riyal
|7,7679
|7,8068
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,41
|24,45
|% 0,66
|
|Platin
|971,98
|975,77
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.209,75
|1.217,07
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,91
|79,91
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.060,59
|2.060,96
|% 0,66
|