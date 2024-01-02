***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
02.01.2024 18:50
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
BJD Fon için 02.01.2024 tarihinde 04.01.2024 vade ve %10 faiz oranı ile UVUKD Notu: TR A , KVUKD Notu: TR A2 derecelendirme notuna sahip İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş vasıtasıyla Ters Repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231590
BIST
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17:597.624
En Düşük
|Değişim
|: 2,06%
|| 154,11
|Açılış
|: 7.542
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.542
En Yüksek
7.634
17:5929,7399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,2265
|Açılış
|: 29,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6550
|
29,7710
En Düşük
29,4693
17:5932,6229
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0746
|Açılış
|: 32,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6700
|
32,8257
En Düşük
32,5587
17:591.973,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 15,63
|Açılış
|: 1.973,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
|
1.985,01
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KONTR
|238,70
|1.028.147.408
|% 10,00
|
|SMART
|31,46
|41.927.565
|% 10,00
|
|KRSTL
|12,54
|63.238.507
|% 10,00
|
|PAPIL
|58,85
|49.516.070
|% 10,00
|
|PAMEL
|114,40
|38.493.492
|% 10,00
|
|SUWEN
|23,12
|59.110.519
|% -9,97
|
|QUAGR
|5,17
|603.807.335
|% -9,93
|
|LKMNH
|58,30
|57.628.365
|% -9,89
|
|NTGAZ
|20,82
|219.497.283
|% -9,87
|
|SNPAM
|121,00
|9.189.960
|% -6,92
|
|THYAO
|236,40
|5.949.755.027
|% 3,41
|
|GUBRF
|169,10
|5.527.685.720
|% 9,95
|
|EREGL
|42,26
|3.673.857.579
|% 3,07
|
|YKBNK
|19,76
|3.249.909.349
|% 1,13
|
|ASTOR
|103,70
|3.113.979.633
|% 9,97
|
|SKBNK
|4,26
|1.226.842.126
|% -0,93
|
|EKGYO
|7,15
|1.512.502.449
|% 3,92
|
|YKBNK
|19,76
|3.249.909.349
|% 1,13
|
|QUAGR
|5,17
|603.807.335
|% -9,93
|
|ZOREN
|4,37
|483.764.162
|% 3,31
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7277
|29,7399
|% 0,77
|
|Euro
|32,5899
|32,6229
|% -0,23
|
|Sterlin
|37,4570
|37,6448
|% 0,07
|
|Frank
|34,8570
|35,0670
|% -0,32
|
|Riyal
|7,9051
|7,9448
|% 0,73
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,70
|23,74
|% 0,66
|
|Platin
|991,08
|992,56
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.083,67
|1.088,16
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,39
|76,39
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.063,78
|2.064,12
|% 0,66
|