***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
17.01.2024 18:27
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yoktur
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Açıklamalar
BJD Fon için 17.01.2024 tarihinde 23.01.2024 vade ve %9.5 faiz oranı ile UVUKD Notu: TR A , KVUKD Notu: TR A2 derecelendirme notuna sahip İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş vasıtasıyla Ters Repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241137
BIST
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18:058.024
En Düşük
|Değişim
|: -0,10%
|| -7,80
|Açılış
|: 7.999
|
|Önceki Kapanış
|: 8.032
|
7.983
En Yüksek
8.053
18:0530,1279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0254
|Açılış
|: 30,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1900
|
30,1536
En Düşük
29,9533
18:0532,7501
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0099
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8000
|
32,8791
En Düşük
32,5668
18:051.942,08
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -21,21
|Açılış
|: 1.942,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.963,28
|
1.968,97
En Düşük
1.942,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEGMT
|39,82
|2.226.499.853
|% 10,00
|
|KFEIN
|74,25
|55.848.400
|% 10,00
|
|YAYLA
|8,69
|77.153.711
|% 10,00
|
|SURGY
|46,42
|823.597.825
|% 10,00
|
|GARFA
|108,90
|110.412.213
|% 10,00
|
|SNPAM
|101,80
|10.191.326
|% -7,45
|
|EKOS
|50,75
|1.300.149.718
|% -6,88
|
|SEKUR
|27,48
|12.091.327
|% -6,85
|
|ANELE
|12,36
|101.255.470
|% -6,72
|
|SNKRN
|26,60
|1.552.092
|% -6,67
|
|THYAO
|252,50
|8.861.517.965
|% 1,08
|
|ISCTR
|25,68
|5.546.597.910
|% 1,90
|
|AKBNK
|42,00
|3.333.726.646
|% 0,48
|
|YKBNK
|22,18
|3.032.815.066
|% -0,36
|
|EREGL
|43,44
|2.684.914.086
|% -1,94
|
|EKGYO
|8,78
|2.364.767.614
|% 4,65
|
|ISCTR
|25,68
|5.546.597.910
|% 1,90
|
|AKFGY
|1,89
|367.767.820
|% -0,53
|
|SKBNK
|5,06
|733.047.267
|% -2,69
|
|YKBNK
|22,18
|3.032.815.066
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1201
|30,1262
|% 0,08
|
|Euro
|32,7431
|32,7585
|% 0,00
|
|Sterlin
|38,0456
|38,2364
|% 0,36
|
|Frank
|34,6072
|34,8157
|% -0,57
|
|Riyal
|8,0075
|8,0476
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,53
|22,56
|% 0,66
|
|Platin
|882,65
|884,57
|% 0,66
|
|Paladyum
|921,90
|925,22
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,56
|77,56
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.005,10
|2.005,36
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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