***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
22.01.2024 18:15
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
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Açıklamalar
BJD Fon için 22.01.2024 tarihinde 24.01.2024 vade ve %4.5 faiz oranı ile UVUKD Notu: TR A , KVUKD Notu: TR A2 derecelendirme notuna sahip İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş vasıtasıyla Ters Repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242038
BIST
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18:058.010
En Düşük
|Değişim
|: 0,17%
|| 13,44
|Açılış
|: 7.996
|
|Önceki Kapanış
|: 7.997
|
7.970
En Yüksek
8.070
18:0530,2573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0568
|Açılış
|: 30,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2700
|
30,2613
En Düşük
30,1539
18:0532,9959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0606
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0196
En Düşük
32,8564
18:051.968,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,62
|Açılış
|: 1.968,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.969,85
|
1.974,13
En Düşük
1.960,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORCAY
|11,22
|273.120.789
|% 10,00
|
|OYAYO
|28,60
|15.610.361
|% 10,00
|
|TETMT
|4.180,00
|35.010.253
|% 10,00
|
|BINHO
|396,00
|1.674.248.628
|% 10,00
|
|BURVA
|86,45
|31.811.613
|% 9,99
|
|FENER
|114,30
|1.199.140.663
|% -10,00
|
|BAYRK
|28,50
|13.930.943
|% -9,98
|
|SANEL
|29,66
|14.901.942
|% -7,25
|
|YYAPI
|3,44
|145.916.824
|% -5,75
|
|DOGUB
|20,58
|106.574.914
|% -5,60
|
|THYAO
|250,25
|7.994.323.333
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,47
|3.793.735.459
|% 7,86
|
|SASA
|37,90
|3.539.447.570
|% 0,80
|
|AKBNK
|40,06
|3.326.855.042
|% -2,10
|
|YKBNK
|22,22
|3.117.111.085
|% 0,27
|
|EKGYO
|9,47
|3.793.735.459
|% 7,86
|
|YKBNK
|22,22
|3.117.111.085
|% 0,27
|
|AKFGY
|1,91
|229.006.890
|% 2,14
|
|ISCTR
|25,02
|2.588.650.170
|% -1,65
|
|ADESE
|2,44
|248.314.853
|% 5,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2503
|30,2542
|% 0,18
|
|Euro
|32,9807
|32,9953
|% 0,18
|
|Sterlin
|38,3555
|38,5479
|% 0,28
|
|Frank
|34,6601
|34,8689
|% 0,04
|
|Riyal
|8,0423
|8,0827
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,17
|22,20
|% 0,66
|
|Platin
|898,63
|899,84
|% 0,66
|
|Paladyum
|943,08
|948,28
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,73
|79,73
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,54
|2.023,82
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59ERSU
Yüzde 6.15 oranında artışla 20.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 540, 458 adet işlem
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17:57DARDL
Yüzde 9.87 oranında artışla 6.90 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 669, 672 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 47, 46 artarak (% 0.55 ) 8, 671
-
17:55YAYLA
Yüzde 9.91 oranında artışla 11.53 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 915, 059 adet işlem
-
17:54PEKGY
Yüzde 4.36 oranında artışla 34.48 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 371, 887 adet işlem