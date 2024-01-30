***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
30.01.2024 18:04
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yoktur
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Açıklamalar
SPE Fon için 30.01.2024 tarihinde 06.02.2024 vade ve %4.5 faiz oranı ile UVUKD Notu: TR A , KVUKD Notu: TR A2 derecelendirme notuna sahip İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş vasıtasıyla Repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243792
BIST
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18:058.474
En Düşük
|Değişim
|: 0,03%
|| 2,60
|Açılış
|: 8.513
|
|Önceki Kapanış
|: 8.472
|
8.439
En Yüksek
8.517
18:0530,3552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0096
|Açılış
|: 30,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3050
|
30,6218
En Düşük
30,1864
18:0532,9426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0429
|Açılış
|: 32,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,3189
En Düşük
32,8386
18:051.982,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,38
|Açılış
|: 1.982,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.982,62
|
2.002,24
En Düşük
1.979,77
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CATES
|88,00
|583.608.274
|% 10,00
|
|BYDNR
|32,78
|119.159.981
|% 10,00
|
|BURVA
|115,50
|52.146.716
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.002,00
|348.717.848
|% 10,00
|
|MIPAZ
|78,10
|44.400.548
|% 10,00
|
|YBTAS
|184.500,00
|4.952.988
|% -8,33
|
|VAKFN
|5,53
|219.245.019
|% -6,90
|
|QNBFL
|830,50
|4.512.720
|% -6,58
|
|SUMAS
|258,25
|2.472.700
|% -6,26
|
|RALYH
|80,90
|63.379.917
|% -5,88
|
|THYAO
|272,00
|9.880.015.837
|% -0,73
|
|ISCTR
|25,62
|4.505.069.733
|% 2,07
|
|YKBNK
|21,58
|3.835.361.124
|% 1,12
|
|EREGL
|43,34
|3.398.228.943
|% -0,87
|
|TCELL
|69,35
|3.240.454.727
|% 0,07
|
|EKGYO
|10,15
|2.910.810.534
|% -0,49
|
|YKBNK
|21,58
|3.835.361.124
|% 1,12
|
|ISCTR
|25,62
|4.505.069.733
|% 2,07
|
|QUAGR
|4,03
|645.477.761
|% -0,25
|
|PETKM
|21,78
|3.183.810.118
|% 1,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3505
|30,3552
|% 0,03
|
|Euro
|32,9319
|32,9426
|% 0,13
|
|Sterlin
|38,2891
|38,4811
|% -0,42
|
|Frank
|35,0127
|35,2236
|% -0,21
|
|Riyal
|8,0709
|8,1113
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,00
|23,04
|% 0,66
|
|Platin
|918,87
|920,15
|% 0,66
|
|Paladyum
|972,90
|978,99
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,55
|81,55
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.031,33
|2.031,70
|% 0,66
|