***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
13.02.2024 18:23
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
BJD Fon için 13.02.2024 tarihinde 20.02.2024 vade ve %4.5 faiz oranı ile UVUKD Notu: TR A , KVUKD Notu: TR A2 derecelendirme notuna sahip İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş vasıtasıyla Ters Repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249281
BIST
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17:598.994
En Düşük
|Değişim
|: -1,97%
|| -180,58
|Açılış
|: 9.217
|
|Önceki Kapanış
|: 9.175
|
8.994
En Yüksek
9.217
17:5930,7297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0177
|Açılış
|: 30,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8000
|
30,7410
En Düşük
30,6353
17:5932,9661
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,1525
|Açılış
|: 33,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1000
|
33,2144
En Düşük
32,8876
17:591.970,60
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -24,42
|Açılış
|: 1.970,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.995,02
|
2.008,12
En Düşük
1.966,35
BIST En Aktif Hisseler17:59
|CELHA
|31,44
|47.271.901
|% 262,21
|
|BFREN
|13.200,00
|659.499.548
|% 10,00
|
|PKART
|72,60
|12.787.572
|% 10,00
|
|DGGYO
|38,52
|64.040.329
|% 9,99
|
|MARBL
|26,64
|146.451.418
|% 9,99
|
|BINHO
|603,00
|3.283.596.243
|% -10,00
|
|GLBMD
|41,60
|225.302.075
|% -10,00
|
|KLNMA
|34,68
|8.333.330
|% -9,97
|
|SURGY
|52,65
|404.500.970
|% -9,77
|
|SAMAT
|54,55
|185.012.874
|% -8,86
|
|THYAO
|281,25
|10.579.534.699
|% -3,10
|
|EREGL
|46,12
|9.697.365.627
|% -0,60
|
|SASA
|40,32
|7.647.340.901
|% 1,00
|
|ISCTR
|27,16
|7.624.486.292
|% -0,66
|
|TUPRS
|160,60
|6.067.989.619
|% -1,35
|
|ZOREN
|5,42
|3.828.998.582
|% 6,48
|
|EKGYO
|10,71
|5.049.080.021
|% 2,19
|
|ISCTR
|27,16
|7.624.486.292
|% -0,66
|
|YKBNK
|23,14
|5.512.168.242
|% -0,26
|
|KLGYO
|5,35
|1.150.829.743
|% 9,86
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7257
|30,7297
|% 0,06
|
|Euro
|32,9525
|32,9661
|% -0,46
|
|Sterlin
|38,5936
|38,7871
|% -0,20
|
|Frank
|34,5072
|34,7151
|% -1,22
|
|Riyal
|8,1721
|8,2131
|% 0,06
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,14
|22,17
|% 0,66
|
|Platin
|872,78
|873,60
|% 0,66
|
|Paladyum
|859,42
|863,93
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,81
|82,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.995,47
|1.995,77
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59LIDER
Yüzde -4.48 oranında düşüşle 62.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 032, 626 adet işlem
-
17:58ZEDUR
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 88.55 lira fiyatla işlem gören hissede 437, 934 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -117, 71 kaybederek (% -1.21 ) 9, 601
-
17:57XU100
Endeks 9, 049 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 37 altında . İşlem hacmi 138, 913.00 milyon TL de
-
17:57BVSAN
Yüzde -6.28 oranında düşüşle 113.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 503, 783 adet işlem